2013'teki Nevroz'da "Size Öcalan'dan selam getirdim" diyen HDP'li Önder hakkında fezleke hazırlandı

HDP Ankara Milletvekili ve İmralı Heyeti Sözcüsü Sırrı Süreyya Önder, hakkında düzenlenen fezlekede, çözüm sürecinin başladığı 2013 yılının Newroz’unda “Size Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim" sözleri dayanak sayıldı.

"Dokunulmazlıkların kaldırılması teklifi" Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na getirilerek görüşmeye başlanacak. Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan "dokunulmazlıkların kaldırılması" konusunda HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin içerikleri de ortaya çıktı.

DİHA'nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, 2013'teki Newroz kutlamalarındaki konuşmalarının içeriği "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaya" gerekçesiyle fezleke konusu yapıldı. Demirtaş ve Önder'in birlikte katıldığı 2013 İstanbul Newrozu'na ilişkin iki kişinin şikâyetini değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Önder'in, Newroz'da "Size Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim" açıklaması fezlekenin dayanağı yaptı. Aynı kutlamada konuşan Demirtaş'ın da "Kandil'i dümdüz ederiz diyenler, kendileri gitsinler bir gece Gabar'da nöbet tutsunlar bakalım, Kandil dümdüz oluyor mu?" şeklindeki konuşmasını soruşturmaya konu edildi. Yürütülen bu soruşturma yaklaşık 2 yıl sonra tam da "dokunulmazlıkların kaldırılması" tartışmalarının gündeme ilk geldiği günlerde savcılık tarafından fezleke konusu yapılarak, Önder ve Demirtaş'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

Demirtaş, hakkında düzenlen bir başka fezlekenin konusu ise, 2010'da Diyarbakır'da o dönem Bursa'nın İnegöl ve Hatay'ın Dörtyol ilçelerinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılmak oldu. Protesto yürüyüşünün üzerinden yaklaşık 5 yıl geçtikten sonra dosyayı rafta indiren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Ekim 2015'te söz konusu yürüyüşe ilişkin yeni bir soruşturma açarak Demirtaş hakkında da yürüyüşe katıldığı için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.