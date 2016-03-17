İşte isim isim hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri...

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilere çağrıda bulunarak, “Hodri meydan, gelin, 506 dokunulmazlık fezlekesinin tamamını kaldıralım" sözlerinin ardından, dokunulmazlık konusuyla ilgili atılacak adımlar bekleniyor. Başbakan’ın Meclis’te olduğunu duyurduğu 506 fezleke 112 milletvekiliyle ilgili. 506 fezlekenin 278’i, HDP’li 41 milletvekiline ait. CHP'li 33 milletvekili hakkında da 116 fezleke Meclis'e gönderilirken, AKP'li 21 milletvekili hakkında da 41 fezleke bulunuyor. MHP’li altı milletvekili için ise 14 fezleke düzenlendi.

HDP'de en fazla fezleke Demirtaş hakkında

HDP’li vekiller hakkındaki fezlekelerin 57’si Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, 7’si Figen Yüksekdağ hakkında düzenlendi. TBMM Başkanvekili HDP’li Pervin Buldan hakkında ise 46 fezleke bulunuyor. Bu rakamlara göre; TBMM’de 53 milletvekili ile temsil edilen HDP'nin 41 vekili hakkında fezleke düzenlendi.

CHP'de rekor Kılıçdaroğlu'nun

CHP’li 33 milletvekili hakkında 116 fezleke bulunurken, en fazla fezleke CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlandı. Kılıçdaroğlu hakkında 37 fezleke bulunuyor.

AKP'nin 40 fezlekesi Meclis'te

22 AKP milletvekilinin ise, 40 fezlekesi TBMM’de. 22 vekil arasında Şamil Tayyar 10 fezlekeyle ilk sırada. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Ekonomi Bakanı Naci Ağbal, hakkında fezleke düzenlenmiş AKP’li vekiller arasında.

En az fezleke MHP'de

MHP’li vekiller hakkında ise 14 fezleke var. 6 MHP’li milletvekiline yöneltilen fezlekelerden 5’i MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında hazırlanmış.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 26 Ocak’ta verdiği soru önergesinde cevap aradığı ‘’Kaç milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlanmıştır’’ sorusuna, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı adına TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından verilen cevapta, hangi milletvekili hakkında kaç fezleke olduğu belirtildi. 26 Ocak’a kadar Meclis’e gönderilen 447 fezlekeye aradan geçen 51 günde (17 Mart 2016 / T24) 59 fezleke eklendi.

449 fezleke isim ve sayılarla şöyle:

AKP

Adana Milletvekili Necdet Ünüvar:4

Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu:1

Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu:1

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç:1

Bayburt Milletvekili Naci Ağbal:1

Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz:1

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan:1

Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci:1

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar:10

Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu:1

İstanbul Milletvekili Erol Kaya:1

İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık:2

İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge:1

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner:4

İstanbul Milletvekili Metin Külünk:2

İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca:1

Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız:3

Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:1

Osmaniye Milletvekili Suat Önal:1

Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin:1

Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz:1

CHP

Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç:8

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi:1

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka:5

Ankara Milletvekili Levent Gök:1

Antalya Milletvekili Deniz Baykal:3

Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın: 3

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara:2

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan:1

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan:1

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça: 1

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya:2

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: 1

Bolu Milletvekili Tanju Özcan: 4

Burdur Milletvekili Mehmet Göker:1

Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel:1

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer:2

Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu:1

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu:2

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş:4

İstanbul Milletvekili Eren Erdem:2

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin:5

İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner:2

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:5

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi:1

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu:3

İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan:2

İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu:37

İzmir Milletvekili Musa Çam:2

İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay:1

Kayseri Milletvekili Çetin Arık:1

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt:1

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba:5

Manisa Milletvekili Özgür Özel:1

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı:5

HDP

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş: 2

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım:2

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir:2

Ağrı Milletvekili Leyla Zana:7

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder:8

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran:8

Batman Milletvekili Saadet Becerekli:3

Batman Milletvekilleri Mehmet Ali Aslan:2

Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy:1

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat:1

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan:13

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel:4

Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca:1

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken:14

Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer:7

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan:36

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir:2

Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan:2

Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan:3

Hakkâri Milletvekili Selma Irmak: 8

İstanbul Milletvekili Pervin Buldan:46

İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş:57

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü:6

Mardin Milletvekili Ali Atalan:1

Mardin Milletvekili Erol Dora:1

Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım:6

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım:1

Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan:1

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım:1

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan:5

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir:1

Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız:4

Şırnak Milletvekili Ferhat Encu:2

Şırnak Milletvekili Leyla Birlik:2

Tunceli Milletvekili Alican Önlü:2

Van Milletvekili Adem Geveri:1

Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu:7

Van Milletvekili Lezgin Botan:4

Van Milletvekili Nadir Yıldırım:1

Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk:3

MHP

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz:2

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak:1

İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın:1

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu:1

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu:2

Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli:5