Fezlekelerde en çok "Terör propagandası" ve "Erdoğan'a hakaret" suçlaması yer alıyor

Sayısı 506'yı bulan milletvekili dokunulmazlık fezlekelerinde, suç isnatları dağılımında ilk sırada "terör propagandası" yer alıyor. "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet"in ikinci sırada yer aldığı dağılımda, üçüncü sırada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamaları kapsayan 'hakaret' suçlaması fezlekeleri yer alıyor.

AKP, 506 dokunulmazlık dosyasının kaldırılmasında mutabakat sağlanması durumunda Anayasa değişikliğini gündeme getirecek. Fezlekeler belirli bir zaman dilimi için geçerli olacak. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin tutuksuz yargılanmasının yolu açılacak. Bunun için Anayasa’ya geçici bir madde konulması düşünülüyor. Anayasa değişikliğinin Genel Kuruldan geçmesi için 367 rakamı gerekiyor.

48’i Meclis Başkanlığı’nda, 458’i komisyonda olmak üzere toplam 506 dokunulmazlık dosyası var. Bu dosyaların 40’ı 22 AKP’li, 134’ü 43 CHP’li, 267’si 41 HDP’li, 14’ü 6 MHP’li, 4’ü de bağımsız bir milletvekiline ilişkin. Birden çok milletvekilinin yer aldığı yani ‘çoklu dosya’ sayısı ise 25.

AKP kanadında fezlekelerle ilgili çalışmaların tamamlandığı belirtiliyor. Bir iki dosyanın dışında ‘başı ağrıtacak’ bir dosya olmadığına dikkat çekiliyor. AKP’de yolsuzluk, rüşvet gibi ‘yüz kızartıcı’ suçlarla ilgi li dosyaların bulunduğu 24. Yasama döneminden bu yasama döneminde görev yapan milletvekili hemen hemen yok gibi. Metin Külünk’ün ‘teşekkül halinde gümrük kaçakçılığı’ndan bir fezlekesi var.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, TBMM’de gazetecilerin Anayasa’ya geçici bir madde eklenmesine ilişkin sorulara, partilerle görüşeceklerini ve buna göre adım atılacağını söyledi.

Bostancı, "Ortak bir metin mi? Yoksa herkes kendi teklifini mi getirecek" sorusuna, partilerle anlaşmalarının ortak da olabileceğini, ayrı ayrı getirip ortaklaşa bir madde şekline dönüştürme biçiminde de olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Ümit ederim ki bu anayasa değişikliğini gerçekleştiririz. Yasamayla, yargının görev alanındaki o ince sınırı da iyi tayin eden o düzenlemeyle bunu gerçekleştiririz. Yani hukuka intikal etmesi, yargılanmanın sağlanması ama hukuki müktesebat dikkate alınarak, çok ağır suçlar hariç tutuklanmaya imkan vermeyen dolayısıyla vekillik görevini ifa etmesine de mani olmayan tarzda, çok ağır şartlar ve kusurlar olmadığı sürece, kişi ne yaptıysa bunun da yargı marifetiyle açığa çıkartıldığı ve kamu vicdanına intikal ettiği bir düzenleme olarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Böylelikle yasamanın kendi görevini ifa etmesine yargının da aynı şekilde görevini yapmasına imkan tanınmış olur.”

CHP’li Murat Emir de yazılı açıklamasında, Başbakanın açıklamasını AKP’nin sıkışmışlığının net göstergesi olarak değerlendirdi. Emir, “AKP’nin, kararı, bardağın dolu tarafından bakılarak bir nebze de olsa olumlu değerlendirilebilir. Bu noktaya geldikleri için seviniyoruz ama eksiktir. Umarız Anayasa değişikliğinde çark etmezler de “Milletvekili dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı” hale getirilir” dedi.