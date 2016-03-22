HDP'li 20 milletvekilinin fezlekeleri Başbakanlık'ta

Adalet Bakanlığı tarafından, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 20 HDP milletvekili hakkında "dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle hazırlanan 22 fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.

Milliyet’in haberine göre, Cumhuriyet savcılarının, Demirtaş ve HDP'li diğer 19 milletvekili hakkında çeşitli suçlardan "dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle hazırladığı 22 fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlık'a iletildi.

Gönderilen fezlekeler arasında Demirtaş hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor. Haklarında fezleke hazırlanan HDP milletvekillerinin isimleri şöyle:

"İmam Taşcıer, Mithat Sancar, Leyla Birlik, İbrahim Ayhan, Adem Geveri, Nursel Aydoğan, Selma Irmak, Tuba Hezer Öztürk, Ayşe Acar Başaran, Osman Baydemir, Alican Önlü, Erol Dora, Mehmet Emin Adıyaman, Faysal Sarıyıldız, Aycan İrmez, Ferhat Encü, Mehmet Ali Aslan, Pervin Buldan, Nursel Aydoğan."