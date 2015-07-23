2012 yılında değiştirilen angajman kuralları neleri kapsıyor?

Kilis'in Suriye sınırına yakın Erbeyli ilçesinde bulunan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Dağ Hudut Karakolu sorumluluk alanı karşısına bir pikapla gelen ağır silahlı 10 kişilik IŞİD militanı, sınırdaki askerlere ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir astsubay şehit olurken, iki uzman çavuş yaralandı. IŞİD tarafından açılan ateşe, angajman kuralları gereği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden dört tank derhal karşılık vererek hedefleri tahrip etti ve IŞİD mevzileri tank, zırhlı araç ve cehennem topu olarak da bilinen obüslerle ateş altına alındı.

Angajman kuralları bir ülkenin başka bir ülkeden kaynaklı tehdidi nasıl ele alınacağını ve nasıl mücadele edileceği hususlarını belirliyor. Türkiye, angajman kurallarını son olarak 22 Haziran 2012'de, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-4E Phantom keşif uçağının Suriye tarafından ihtarsız olarak düşürülmesinin ardından değiştirmişti.

Türkiye'nin güney-güneydoğu sınırına yönelik mevcut angajman kuralları, askerin sınırda IŞİD dahil tüm silahlı unsurlardan kaynaklanan tehditlere anında silahla karşılık vermesini, sınıra yaklaşan tüm silahlı unsurların tehdit olarak algılanmasını, Suriye askeri unsurları gibi IŞİD militanlarının da sınırı daha geçmeden sınıra yakın bölgede vurulabilmesini kapsıyor. 2012 yılında açıklanan son angajman kuralları kapsamında Türkiye, en ufak tacize misli ile kara, deniz ve havadan karşılık verileceğini de açıklamıştı.

Angajman kuralları nedir?

Angajman, bir ülkenin başka bir ülkenin hava sahasını ihlal etme veya ülke topraklarında oluşacak bir tehdide karşı yapılacak askeri tepkinin şartlarını belirlemektedir.

Angajman kuralları ise geniş anlamda diplomaside tarafların ilişkilerini yürütürken kullandıkları prosedürleri ifade ederken, askeri anlamda ise bir ülkenin başka bir ülkenin hava sahasını ihlal etme veya ülke topraklarında oluşacak bir tehdide karşı yapılacak askeri tepkinin şartlarını belirlemektedir.

Angajman kuralları kısaltmalar içeren askeri direktiflerdir. Bir başka değişle yetkili bir otorite tarafından çıkarılan ve askeri kuvvetlerin hedeflerini yerine getirirken tabi olacakları kuralları ve sınırları çizen direktiflerdir.

Angajman kuralları ulusal askeri doktrinlerde, tamamlayıcı yardımcı emirler, dağıtım emirleri, harekât planları, hali hazırdaki yürürlükteki direktifler de dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde görülmektedir.

Bu direktifler, güç kullanımı konusunda yetkilendirme ve sınırlamalar içerir.

Angajman kelime olarak yükümlülük altına girme, taahhüt etme, toplumsal, siyasal bir eylemin içinde yer alma ve ona bağlanma anlamlarını taşıyor.