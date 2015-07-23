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Genelkurmay, askerin sınırı geçtiğini teyit etti!

'Suriye tarafından ateş açarak uzman çavuşumuzu şehit eden DEAŞ mensuplarından bir terörist, ölü olarak ele geçirilmiştir'

23 Temmuz 2015 21:35

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye tarafından Kilis'in Erbeyli ilçesinde görev yapan askerlere ateş açılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, askerin sınırın Suriye sınırına geçtiği yönündeki haberleri teyit etti. Suriye tarafından ateş açıldığını duyuran Genelkurmay, "Personelimize ateş eden DEAŞ mensubu terörist silahlarıyla (1 roketatar, 1 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadesiyle, TSK unsurlarının Suriye tarafına geçtiğini duyurmuş oldu.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"23 Temmuz 2015 günü saat 13.30'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1’inci Hudut Alayı (Oğuzeli/Gaziantep) Dağ Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görevli unsurlarımıza sınırın Suriye tarafında DEAŞ Terör Örgütü kontrolündeki bölgeden silahlı beş teröristçe açılan ateş sonucu, bir Kahraman Astsubayımız şehit olmuş, iki Uzman Çavuşumuz yaralanmıştır. Personelimize ateş eden DEAŞ mensubu terörist silahlarıyla (1 roketatar, 1 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca yine DEAŞ mensubu teröristlere ait 3 araç vurularak ağır hasar verdirilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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