200 karede 21. yüzyılın en uzun ay tutulması

T24

21. yüzyılın en uzun ay tutulması cuma günü gerçekleşti. Kuzey Amerika ülkeleri haricinde tüm dünyada gözlemlenebilen tutulma, birçok fotoğrafçının da ilgisini çekti. Magma fotoğrafçısı Kubilay Akdemir de bunlardan biriydi.

Magma dergisi, Akdemir’in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı ve “Ay, Dünya’ya tutuldu, biz, Ay’a tutulduk. Magma fotoğrafçısı Kubilay Akdemir, Fırat ve Merzimen Çayı ile çevrilmiş Rumkale’den, Samanyolu ve Ay’ın tutulmasını fotoğrafladı. 200 karede” notunu düştü.