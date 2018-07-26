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Yaşam

200 karede 21. yüzyılın en uzun ay tutulması

Magma fotoğrafçısı Kubilay Akdemir, ay tutulmasını Fırat ve Merzimen Çayı ile çevrilmiş Rumkale'den görüntüledi

29 Temmuz 2018 18:09

T24

21. yüzyılın en uzun ay tutulması cuma günü gerçekleşti. Kuzey Amerika ülkeleri haricinde tüm dünyada gözlemlenebilen tutulma, birçok fotoğrafçının da ilgisini çekti. Magma fotoğrafçısı Kubilay Akdemir de bunlardan biriydi.

Magma dergisi, Akdemir’in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı ve “Ay, Dünya’ya tutuldu, biz, Ay’a tutulduk. Magma fotoğrafçısı Kubilay Akdemir, Fırat ve Merzimen Çayı ile çevrilmiş Rumkale’den, Samanyolu ve Ay’ın tutulmasını fotoğrafladı. 200 karede” notunu düştü.

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ay tutulmasıkubilay akdemirmagma
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