Milyonlarca insan tarafından izlenen Kanlı Ay tutulması sona erdi
21. yüzyılın en uzun Ay tutulması tüm Türkiye'den de gözlemlendi
28 Temmuz 2018 00:11
21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulması sona erdi. 4 saat süren ay tutulması TSİ 20:13'de başkadı ve 01:13'te sona erdi. Ay tutulmasını NASA tarafından da canlı olarak yayınlandı.
Antartirka, Avustralya, Asya Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinden takip edildi.
Ay tutulmasının evreleri
20.15: Gölgeli tutulma
21.25: Parçalı tutulma
22.30: Tam tutulma
23.22: Azami tutulma
00.14: Tam tutulma sonu
01.19: Parçalı tutulma sonu
02.29: Gölgeli tutulma sonu
NASA canlı yayını:
Ay tutulması nasıl olur?
Dünya'nın Güneş ve Ay'ın arasına gireceği tutulma esnasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakikalık bir zaman dilimi süresince gezegenin tek uydusu olan Ay'ın görünen yüzünü komple kaplayacak. Bu sebepten ötürü Ay, tutulma hadisesi gerçekleştiği sırada tam olarak kaybolmadığı için “Kanlı Ay” şeklinde isimlendirilen koyu kızıl bir renge sahip olacak.
Tüm bunların yanı sıra sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması esnasında meydana gelen Kanlı Ay Tutulması; Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmesinin akabinde Ay'ın kızıl bir görünüm elde ettiği bir gökyüzü olayı olarak açıklanmaktadır.
Aynı zamanda, Güneşin kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin son derece şeffaf bir yapıda bulunması ve bu ışınların tutulma sırasında Ay’ın yüzeyine oldukça etkili bir şekilde yansımasına sebebiyet verdiği için Kanlı Ay Tutulması meydana gelmektedir.