Milyonlarca insan tarafından izlenen Kanlı Ay tutulması sona erdi

21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulması sona erdi. 4 saat süren ay tutulması TSİ 20:13'de başkadı ve 01:13'te sona erdi. Ay tutulmasını NASA tarafından da canlı olarak yayınlandı.

Antartirka, Avustralya, Asya Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinden takip edildi.

Ay tutulmasının evreleri

20.15: Gölgeli tutulma

21.25: Parçalı tutulma

22.30: Tam tutulma

23.22: Azami tutulma

00.14: Tam tutulma sonu

01.19: Parçalı tutulma sonu

02.29: Gölgeli tutulma sonu

NASA canlı yayını:

Ay tutulması nasıl olur?

Dünya'nın Güneş ve Ay'ın arasına gireceği tutulma esnasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakikalık bir zaman dilimi süresince gezegenin tek uydusu olan Ay'ın görünen yüzünü komple kaplayacak. Bu sebepten ötürü Ay, tutulma hadisesi gerçekleştiği sırada tam olarak kaybolmadığı için “Kanlı Ay” şeklinde isimlendirilen koyu kızıl bir renge sahip olacak.

Tüm bunların yanı sıra sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması esnasında meydana gelen Kanlı Ay Tutulması; Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmesinin akabinde Ay'ın kızıl bir görünüm elde ettiği bir gökyüzü olayı olarak açıklanmaktadır.

Aynı zamanda, Güneşin kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin son derece şeffaf bir yapıda bulunması ve bu ışınların tutulma sırasında Ay’ın yüzeyine oldukça etkili bir şekilde yansımasına sebebiyet verdiği için Kanlı Ay Tutulması meydana gelmektedir.