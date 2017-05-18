200 bin başvuru bekleniyor; işte 10 soruda OHAL Komisyonu

23 Ocak tarihli kanun hükmünde kararname (KHK) ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında alınan ihraç, kapatma gibi kararlara ilişkin yaklaşık 200 bin başvurunun gelmesi bekleniyor. OHAL Komisyonu kararıyla ihracı kaldırılan memurlara 15 gün içinde göreve dönüş yolu açılacak.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu 10 sorada OHAL Komisyonu'nu yazdı:

Cezai sorumluluk yüklenmeyecek

1- OHAL İnceleme Komisyonu ne zaman kuruldu? Komisyon’un kurulmasına 2 Ocak’taki Bakanlar Kurulu’nda karar verildi. 23 Ocak tarihli 685 Sayılı KHK ile 7 üyeli komisyon kuruldu.

2- Komisyon üyeleri nasıl çalışacak? 7 üye görevleri süresince kurumlarından izinli sayılacak. Komisyondaki karar ve fiillerine ilişkin üyelere hukuki, idari,mali ve cezai sorumluluk yüklenmeyecek.

3- Komisyonun görevleri neler? KHK’larla kamu görevinden ihraç, dernek, vakıf, sendika, özel sağlık ve eğitim kurumları ile basın kuruluşlarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemlere ilişkin başvuruları karara bağlayacak.

4- Ne kadar başvuru bekleniyor? 15 Temmuz sonrası 97 bini aşkın memur ihraç edilip 30 binden fazlası açığa alındı. FETÖ’den 149 bin 833 şüpheliye işlem yapıldı. 1500 dernek ve 123 vakfın varlığı sona erdi. Anayasa Mahkemesi’ne 70 bini aşkın bireysel başvuru yapılırken, idare mahkemelerine on binlerce dava açıldı. Komisyona bu çerçevede 200 bine yakın başvuru gelmesi bekleniyor.

5- Mahkemeler ve kurumlar önlerindeki başvuruları ne yapacak? Dosyalar mahkemelerden, ‘karar verilmesine yer yok’ şeklindeki kararla yeni bir başvuru şartı aranmadan gönderilecek. Kurumlar da başvuruları komisyona intikal ettirecek.

Ön inceleme yapılacak

6- Komisyon ne kadar süreyle çalışacak? 23 Ocak tarihli 685 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi, bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek.

7- Komisyona nasıl başvuru yapılabilecek? Başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Kamu görevinden ilişiği kesilenler en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecek. Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün, bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak ise Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacak.

8- Komisyon nasıl inceleyecek? Başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulacak. İncelemeler dosya üzerinden yapılacak.

9- Kararlar nasıl uygulanacak? Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde bu karar Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilecek. Bildirilen personelin atama teklifleri statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde yapılacak.

10- Komisyon kararlarına karşı dava açılabilir mi? Komisyonun kararlarına HSK’ca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. Ancak, davada Başbakanlığa husumet yöneltilemeyecek.