Şubat ayında kurulması planlanan OHAL Komisyonu'nun üyeleri bugün belli oldu!

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen veya açığa alınan kişilerin şikâyetlerinin incelenmesi için kurulacak OHAL İnceleme Komisyonu'nun üyeleri belli oldu. "Başbakanlık" bünyesinde kurulması tahmin edilen komisyonun şubat ayında göreve başlaması bekleniyordu.

15 Temmuz'dan bu yana çıkarılan KHK'larla ihraç edilen veya açığa alınan kişi sayısı 150 bine yaklaşmıştı.

AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "ihraç" veya "açığa alma" işlemlerine yapılan itirazla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"OHAL komisyonlarına üyeler belli oldu. İtirazlar artık tek bir kuruma değil, bu merkeze adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak karara bağlanacak. Müracaatları haklı görünenlerin hakları iade edilecek. Haklı görünmeyenler içinse yargı yolu açılmış olacak. Türkiye artık terörden arınmış bir şekilde, yeni bir ufka yelken açmaya hazırdır."

KHK ile ihraç edilen eğitimciler

69 gündür açlık grevinde

KHK'larla ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattığı açlık grevi 69'uncu gününe girdi. Söz konusu açlık grevine ilişkin olarak hükümet yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

"Acırsak acınacak hâle düşeriz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Demokrasiden, hukuktan ve adaletten asla taviz vermeden, adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu hain örgüt bizim bu hassasiyetimizi dahi sulandırmaya, istismar etmeye... Ne diyorlar, 'mağduriyetim giderilsin' diye yapılan başvurular var. Sen ne diyorsun ya? Ne mağduriyeti? Benim 241 şehidimin ailesinin mağduriyetini kim giderecek? 2 bin 194 gazimin ailesinin mağduriyetini kim giderecek? Biraz insan edep eder. Hangi yüzle gelip bunu söylüyorsunuz. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Biz arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz; hukuk içinde, adil bir şekilde kararınızı verin."