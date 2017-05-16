T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şubat ayında kurulması planlanan OHAL Komisyonu'nun üyeleri bugün belli oldu!

Açığa alınan veya ihraç edilen kişi sayısı 150 bine yaklaşmıştı

16 Mayıs 2017 15:47

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen veya açığa alınan kişilerin şikâyetlerinin incelenmesi için kurulacak OHAL İnceleme Komisyonu'nun üyeleri belli oldu. "Başbakanlık" bünyesinde kurulması tahmin edilen komisyonun şubat ayında göreve başlaması bekleniyordu.

15 Temmuz'dan bu yana çıkarılan KHK'larla ihraç edilen veya açığa alınan kişi sayısı 150 bine yaklaşmıştı.

AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "ihraç" veya "açığa alma" işlemlerine yapılan itirazla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"OHAL komisyonlarına üyeler belli oldu. İtirazlar artık tek bir kuruma değil, bu merkeze adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak karara bağlanacak. Müracaatları haklı görünenlerin hakları iade edilecek. Haklı görünmeyenler içinse yargı yolu açılmış olacak. Türkiye artık terörden arınmış bir şekilde, yeni bir ufka yelken açmaya hazırdır." 

KHK ile ihraç edilen eğitimciler
69 gündür açlık grevinde

KHK'larla ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattığı açlık grevi 69'uncu gününe girdi. Söz konusu açlık grevine ilişkin olarak hükümet yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. 

"Acırsak acınacak hâle düşeriz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Demokrasiden, hukuktan ve adaletten asla taviz vermeden, adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu hain örgüt bizim bu hassasiyetimizi dahi sulandırmaya, istismar etmeye... Ne diyorlar, 'mağduriyetim giderilsin' diye yapılan başvurular var. Sen ne diyorsun ya? Ne mağduriyeti? Benim 241 şehidimin ailesinin mağduriyetini kim giderecek? 2 bin 194 gazimin ailesinin mağduriyetini kim giderecek? Biraz insan edep eder. Hangi yüzle gelip bunu söylüyorsunuz. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Biz arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz; hukuk içinde, adil bir şekilde kararınızı verin." 

 

 

ETİKETLER

Nuriye GülmenSemih Özakçaaçlık greviKHKOHAL Komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24