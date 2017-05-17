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Politika

CHP'li Tanrıkulu: Binlerce kadın mağdur var ama OHAL Komisyonu'nda kadın üye yok!

OHAL Komisyonu başkanı olarak Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş görevlendirildi

17 Mayıs 2017 02:23

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, OHAL Komisyonu hakkında açıklama yaptı. Komisyon üyelerinin 5 ay sonra atandığını belirten Tanrıkulu, "Binlerce kadın mağdur var ama atanan kadın üye yok" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu görevinden ihraç edilenlerin itirazlarını görüşecek OHAL Komisyonu’nun üyeleri belli oldu. Komisyon başkanı olarak Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş görevlendirildi.

Kararın ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, komisyonda kadın üye olmadığını belirtti. Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “OHAL Komisyonuna başkan ve üyeler 5 ay sonra nihayet atanmış. Dikkatimi çeken ilk konu binlerce kadın mağdur var ama atanan kadın üye yok…” ifadelerini kullandı. 

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