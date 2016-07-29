2 fotoğraf arasındaki 17 fark!

YAŞ üyelerinin dünkü Anıtkabir ziyaretinde, her yıl Başbakan ve komutanların arkasında yürüyen yaverleri yoktu. 28 Ağustos 2015 günü aynı açıdan çekilen fotoğrafta, heyetin arkasından yürüyen emir subayları görülüyor. En önde de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın darbeden tutuklanan yaveri Levent Türkkan var.

Yüksek Askeri Şûra üyeleri Çankaya’daki toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kuvvet komutanları ve diğer YAŞ üyesi generaller Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yıldırım, Anıtkabir özel defterine özetle şu mesajı yazdı:

“Aziz Atatürk, kurduğun Türkiye Cumhuriyeti’ni daima yüceltip, istiklal ruhuna sadık kalarak ülkemizi istikbale, emniyet ve güven içinde taşıma azmindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de demokrasiye ve milli iradeye sadakatle bağlı olarak ülkemize hizmet etmeye devam edecektir.

"Türkiye, 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milyonlarca insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşarken, bu yüce millet Milli Mücadele’deki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

"Devletimize, milletimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden bütün terör örgütlerini bertaraf edeceğimiz muhakkaktır. Huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim ki bu millet kıyamete kadar, dimdik ayakta kalacak. Bu vatan dünya var oldukça bütünlüğünü koruyacak, bu bayrak kanımızın son damlasına kadar göklerde dalgalanacak, bu ezanlar, bu selalar semalarımızda sonsuza kadar yankılanacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”