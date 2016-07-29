T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

2 fotoğraf arasındaki 17 fark!

Yüksek Askeri Şûra üyeleri Çankaya’daki toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti

29 Temmuz 2016 09:45

YAŞ üyelerinin dünkü Anıtkabir ziyaretinde, her yıl Başbakan ve komutanların arkasında yürüyen yaverleri yoktu. 28 Ağustos 2015 günü aynı açıdan çekilen fotoğrafta, heyetin arkasından yürüyen emir subayları görülüyor. En önde de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın darbeden tutuklanan yaveri Levent Türkkan var. 

Yüksek Askeri Şûra üyeleri Çankaya’daki toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kuvvet komutanları ve diğer YAŞ üyesi generaller Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. 

3 AĞUSTOS 2015

28 Temmuz 2016

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yıldırım, Anıtkabir özel defterine özetle şu mesajı yazdı:

“Aziz Atatürk, kurduğun Türkiye Cumhuriyeti’ni daima yüceltip, istiklal ruhuna sadık kalarak ülkemizi istikbale, emniyet ve güven içinde taşıma azmindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de demokrasiye ve milli iradeye sadakatle bağlı olarak ülkemize hizmet etmeye devam edecektir.

"Türkiye, 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Milletimiz iradesini hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır. Milyonlarca insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşarken, bu yüce millet Milli Mücadele’deki istiklal ruhunu koruduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

"Devletimize, milletimize ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden bütün terör örgütlerini bertaraf edeceğimiz muhakkaktır. Huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim ki bu millet kıyamete kadar, dimdik ayakta kalacak. Bu vatan dünya var oldukça bütünlüğünü koruyacak, bu bayrak kanımızın son damlasına kadar göklerde dalgalanacak, bu ezanlar, bu selalar semalarımızda sonsuza kadar yankılanacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” 

ETİKETLER

YAŞAnıtkabirBaşbakanyaverHulusi AkarLevent Türkkan

İlgili Haberler

Binali Yıldırım: ABD'nin terör örgütü liderinin yanında duracağına inanmıyoruz

"Ülkemizi eleştirenler ne yapmamızı bekliyor?"

YAŞ kararları açıklandı; 99 albay general ve amiralliğe yükseltildi, 48 general ve amiral emekliliğe sevk edildi

2016 yılı YAŞ kararlarına göre, 16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi, 20 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24