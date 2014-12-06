2. Abdülhamit'in torunu: Osmanlıca zorunlu değil seçmeli olsa daha iyi olur

Sultan 2. Abdülhamit’in torunlarından Orhan Osmanoğlu liselerde Osmanlıca dersinin olmasının iyi olacağını belirterek, "Gençler başka bir dil öğreneceğiz diye korkmasınlar. Zorunlu değil, seçmeli olması daha iyi olur. Bu işi gençlere sevdirerek yapmak lazım" dedi.

DHA'nın haberine göre, muhafazakar tatil konseptine uygun olarak açılan ’Devr-i Tatil’ konseptinin tanıtımına Düzce Valisi Ali İhsan Su, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AKP Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan, İbrahim Korkmaz ve Osman Çakır, Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Abdülkerim Harun Osmanoğlu, Sultan 2. Abdülhamit’in torunlarından Orhan Osmanoğlu ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

'Galatasaray adasını istiyoruz haberleri doğru değil'

Tanıtım sırasında Sultan 2. Abdülhamit’in torunlarından Orhan Osmanoğlu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Osmanoğlu, Sultan 2. Abdülhamit’in torunlarının açtığı miras davasıyla ilgili soruyu, "Öncelikle gazetelerde çıkan haberler bizim verdiğimiz haberler değil. Bizim beyanatımız değildir. İstanbul’un yarısı, Galatasaray adasını istiyoruz gibi haberler bizden çıkan haberler değildir. Böyle beyanatlar vermedik biz. Veraset davasıyla Abdülhamit’in varisleri kim çıksın istiyoruz. İlerleyen zamanda bakacağız nasıl bir süreç olacak. Şimdiden konuşmak istemiyorum. Şubat 2015’te dava belli olacak" diye cevapladı.

'Osmanlıca seçmeli olması daha iyi olur'

Orhan Osmanoğlu, liselerde Osmanlıca’nın olmasıyla ilgili olarak görüşlerinin sorulması üzerine, şu cevabı verdi: "Osmanlıca gençlerin mezar taşlarındakini okuma meselesi değildir, olmaması gerekir. Gençlere tavsiye ediyorum. Aslında tarihimizi arşivlere girerek, gençlerin tarihimizi öğrenmeleri için fırsat. Gençler başka bir dil öğreneceğiz diye korkmasınlar. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Zorunlu değil, seçmeli olması daha iyi olur. Bu işi gençlere sevdirerek yapmak lazım."