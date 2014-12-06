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Politika

Eski AKP'li vekilden Osmanlıca'yı eleştirenlere: Nerede Bizans Tohumu varsa belli edecek kendini

Ak Parti'nin eski İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz, Twitter sayfasında Osmanlıca'nın zorunlu ders olmasını karşı çıkarları 'Bizans Tohumu' olarak nitelendirdi

06 Aralık 2014 01:05

AKP'nin 22. dönem İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz, liselerde Osmanlıca dersinin zorunlu olmasına ilişkin öneriyi eleştirenleri 'Bizans Tohumu' olarak niteledi.

Gülseren Topuz, Twitter sayfasında şu ifadeleri kullandı: "Osmanlıca'nın okullarda zorunlu ders olması gündemde ya şimdi,nerde bir Bizans Tohumu varsa belli edecek kendini yine.."

Bilindiği üzere 19. Milli Eğitim Şurası'nda Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen delegelerinin oylarıyla Osmanlıca'nın zorunlu ders olarak bütün liselerde okutulması önerisi kabul edilmişti.

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