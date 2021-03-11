1994'teki yangın sonrasında Gelibolu’yu yeniden yeşillendiren Prof. Kantarcı: Kazdağları'nı tekrar ağaçlandırmak zor olsa da teknik olarak mümkün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aksine Kazdağları'nda altın için 350 bin ağacı kesen Kanadalo şirket Alamos Gold’un ruhsat sürecinin devam ettiğini açıkladı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın soru önergesine cevap veren Enerji Bakanlığı, “Süre uzatım talebi hâlâ değerlendirme aşamasında” dedi. Sosyal medyadan ise Orman Genel Müdürlüğü’ne ‘Kirazlı’yı rehabilite et’ çağrısı yükseldi. 1994’teki yangından sonra Gelibolu’yu yeniden yeşillendiren Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Kazdağları için, “Çağırsalar giderim, hiçbir karşılık da istemem, bu bir vatan görevi” dedi.

İstanbul Üniversitesi’nin efsane hocalarından Orman Mühendisi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Hürriyet’in, “Burayı yeniden ağaçlandırmak mümkün mü” sorusuna “Zor olsa da teknik olarak mümkün” yanıtını verdi.

Hürriyet'ten Aysel Alp imzalı habere göre, daha önce Kazdağları’nı 5 yıl boyunca inceleyen, 1994 Büyük Gelibolu Yangını sonrası 4 bin hektar alanın rehabilitasyonu için asistanları ve öğrencileriyle bölgede çalışan 82 yaşındaki Kantarcı şunları söyledi:

“O bölge uzun yıllar önce aşırı kesimler, otlatmalarla tahrip edilmiş bir orman alanıymış. Kapalılığını kaybetmiş, bozulmuş, tahrip olmuş orman alanını ormancılar rehabilite eder. Şimdi maden şirketinin tahribatından sonra nerelerin ağaçlandırılabileceğinin tespiti gerekir. Onlar toprağı sıyırıp bir kenara yığdılar. Sıyırma işlemi kayaya kadar yapılmışsa o alanda ağaçlandırma olmaz. Kenara alınan ise artık toprak değildir, materyaldir. O toprağın yeniden serilebileceği yerler var, serilemeyeceği yerler var. Toprak bir sistem, yani toprağın içinde ve üstünde birçok bitki yaşıyor ve bu bitkiler toprağı yüksek yağışlardan, yüzeysel akışlardan ve sellerden yani erozyondan koruyor. Kazdağları’nda çok 6 ila 24 saat süren yüksek sağanak yağışlar var. Dolayısıyla bu toprağı yeniden serip üzerine de fidan diktiğimizde, yüksek yağışlarda, henüz korunmasız durumdaki bu yığın, taşınır gider.

"Ağaçlandırma için aradaki farkın şirketten tahsili gerekir"

Dolayısıyla sıyrılmış toprağı geri sermek mümkün ama taşınmaya karşı tedbirlerin alınması lazım. Onları kazıklayıp, aralarına dal çitler yapmak lazım. Bu da normal bir orman alanını ağaçlandırmak gibi değil daha masraflı bir iştir. Bu masrafı kim yapacak, elbette ki orayı o hale getiren maden şirketinden tahsil edilmelidir. Orman Genel Müdürlüğü’ne şirket ağaçlandırma bedeli olarak yatırmıştır en başta ama şimdi dönüp aradaki farkın şirketten tahsili gerekir.”

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