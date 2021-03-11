Bakanlık "Şirketin ruhsat süresi uzatım talebi hâlâ değerlendirme aşamasında" dedi: Kazdağları için risk sürüyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aksine Alamos Gold’un ruhsat sürecinin devam ettiğini açıkladı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın soru önergesine cevap veren Enerji Bakanlığı, “Süre uzatım talebi hâlâ değerlendirme aşamasında” dedi. Yaşam savunucularının başvurusu üzerine CİMER aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen cevapta ise “Alamos Gold’un izin iptalleri yapılmıştır” ifadeleri yer almıştı. CHP’li Ceylan “Ruhsat iptali söz konusu değil. Kazdağları için risk sürüyor” diye uyardı.

BirGün’de Gökay Başcan imzalı habere göre, şirketin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) süre uzatım (temdit) için başvuru yaptığını belirten Bakan Dönmez, cevabında henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Dönmez cevabında, “Temdit ruhsatının düzenlenmesi veya ruhsatın iptali halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimler yapılacaktır” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen cevaba ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

“Soru önergesinde bahsi geçen CİMER başvurusunda belirtilen izinler Bakanlığımız görev alanında yer almamakta olup, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bilgi alınmalıdır.”

“Resmi ağızdan ilk itiraf geldi”

CİMER’den gelen cevabın yalanlandığını belirten CHP’li Ceylan, “Resmi ağızdan ilk itiraf geldi. Kazdağları için hâlâ risk devam ediyor” dedi. “Ruhsat iptali söz konusu değil” diyen CHP’li Ceylan şu ifadeleri kullandı:

“Ruhsat iptal olmayan bir yerde rehabilitasyon çalışması yapılamaz. Alamos Gold’un çekildiği yok, ruhsatın bir an önce iptal edilmesi gerekiyor.”

Süreç devam ediyor

Alamos Gold’un yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik CİMER’den gelen cevap üzerine yaptığı açıklamada, “Doğu Biga Madencilik Kirazlı altın ve gümüş madeni ruhsatıyla ilgili bütün hakları devam etmektedir. Temdit süreci devam ettiği için Orman Bakanlığı henüz resmi uzatma vermemiştir” denildi.

Açıklamada, CİMER’e yöneltilen soruya sadece Orman Bakanlığı kapsamında cevap verildiği belirtildi.