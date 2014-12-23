1951'de yazılan Cibali Karakolu'nda 'illa hükümet mi soyacak?' esprisi oyundan çıkartıldı

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilenen 'Cibali Karakolu' isimli oyunda, 'İlla hükümet mi soyacak?' esprisinin, bir seyircinin Beyaz Masa'ya şikâyetiyle çıkartıldığı ortaya çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşesinde oyuncu Zihni Göktay’ın ağzından sansür olayını şöyle anlattı: “Oyunda emniyet amiri Cafer sevgilisine ‘Gel beni soy’ diyor. Kadın reddedince de 'İlla hükümet mi soyacak?' diye espri yapıyor. Seyircimizin biri hükümeti rencide ettiğini düşündüğü bu sözü Beyaz Masa’ya şikayet etmiş. Bu 1951 yılında yazılmış bir piyes. Cafer o günkü hükümeti kastediyor.Ama sunu anlatamazsınız. Kaldırdılar o sözü oyundan.”

Fahişe rolü de oyundan çıkartılmıştı

Bu sezon sahnelenmeye başlanan Cibali Karakolu isimli oyunda fahişe karakterini canlandıran Betül Kızılok Bavli’nin tümden sansürlenerek oyundan çıkarıldığınını, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu doğrulamış ancak iddia edilenin aksine sahne çıkarmanın sansürden değil oyunun sarkmasından kaynaklandığını söylemişti.

Tiyatro müdürü eski Su Hali Müdür Yardımcısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'ne, kısa bir süre önce Su Hali Müdür Yardımcılığı da yapan uluslararası güreş hakemliği bulunan Şevket Demirkaya atanmıştı.

Oyunun konusu

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilenen ve yönetmenliğini Nedret Denizhan'ın yaptığı oyunda, Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna tutuyor.



Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.