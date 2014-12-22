Şehir Tiyatroları'nda 'fahişe' tartışması

Tiyatrocu Nedim Saban Twitter’dan takipçileriyle paylaştığı not Şehir Tiyatroları’nda sansür iddialarını gündeme taşıdı. Saban, bu sezon sahnelenmeye başlanan Cibali Karakolu isimli oyunda fahişe karakterini canlandıran Betül Kızılok Bavli’nin tümden sansürlenerek oyundan çıkarıldığını söyledi. Saban tweetinde "Ve tiyatroda orospu rolü oynamak yasak! Şehir Tiyatrosu Cibali Karakolu'nda bu rolü oynayan oyuncunun sahnelerini kaldırıp, oyuncuyu atmış" diye yazdı.

Radikal'den Ümit Buget'in haberine göre, Nedim Saban, ‘Betül Kızılok Bavli’ye belediye protokolünün de yer aldığı gala gecesinde oyundan sonra sahnesinin kaldırıldığı isterse dans kadrosunda devam edebileceği söylenmiş, oyuncu da arkadaşlarıma bunu yapamam diyerek oyundan ayrılmış’ dedi. Saban, bir karakterin tamamen sansürlenmesi anlamında da yaşanılanın bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu durumu doğrularken iddia edilenin aksine sahne çıkarmanın sansürden değil oyunun sarkmasından kaynaklandığını söyledi. İşte sansür iddialarına Yazıcıoğlu’nun verdiği yanıtlar:

'Radikal bir karar aldım'

"Kesinlikle asparagas ve bir yararlanma haberi olarak düşünüyorum. Birileri bizim üzerimizden yeni başlayacak oyunlarını parlatmaya çalışıyor. Doğrudur, bir sahne değil üç sahne çıkardım. İki de şarkı çıkardım. Bunları da galada oyunun aşırı uzun sürdüğü yönündeki seyirci şikâyeti üzerine yaptım. İnsanlar evlerine çok geç gittiklerini, oyunun çok uzun sürdüğünü, bazı sahnelerin sıkıcı olduğunu benimle paylaştılar. Bunun üzerine radikal bir karar aldım ve yönetmenimizi çağırdım, hangi sahnelerin çıkarılacağını kendisine bildirdim. Böylelikle bir oyuncuyu boşa çıkardım. Zaten başka bir oyunu vardı ve program yaparken de zorlanıyorduk."

Asıl fahişeyi oynayan baş kadın oyuncu

"Fahişe sahnesi çıktı diye suçluyor arkadaşımız. Baş kadın oyuncu hangi rolü oynuyor, bunu da sorgulamak lazım! Asıl fahişeyi oynayan o. Niye onu çıkarmadım da bu sahneyi çıkardım. Çünkü fazla gördüm, fazla gördüğüm üç sahneden biriydi. Gerekirse 2 sahne daha çıkarım ama onların öküz altında buzağı aradıkları gerekçelerle hiçbir alakası yok bunun. Baktım galada birinci perde bitmeden gidenler oldu. ‘Hayrola, niye gidiyorsunuz?’ dedim, ‘Ah Erhan Bey’cim sıkıldık şuralarda, bir de çok uzunmuş, öğrendik ki 12 de bitiyormuş!’ dediler. ‘Yok o bazen öyle oluyor, bizim Zihni azıyor arada’ diye espri yaptım ama dönmediler. Şimdiki haliyle 11’i çeyrek geçe bitiyor oyun."

'Ben kimseden talimat almam'

"Kimse bana talimat vermemiştir. Beni tanıyan hiç kimse beni bu konuda suçlayamaz. Ben kimseden talimat almam, özgür ruhlu bir adamım ve kendi kararlarımı kendim veririm. Sadece yakınımdaki danışmanlarıma sorarım, onlar da dört tane arkadaşımdır. Onların dışında da kimseden akıl almam. Bana kimse talimat vermiyor bilakis destekliyorlar. Belki aksi oluşan fikrin tersini göstermek için çabalıyorlar. Ben de bu iyi niyetten yararlanıyorum."

'Betül'le bizzat ben konuştum'

"Betül’le de ben konuştum. ‘Seni alıyorum oradan’ dedim. ‘Dansa mı çıkacağım?’ dedi, ‘Hayır kızım, ne münasebet! Sen benim iyi oyuncumsun, niye seni dansa çıkarayım!’ dedim. Bundan yararlanmışlar."

'Kulakları da çok iyi bir şekilde çekilecek'

"Bindikleri dalı kesiyorlar ve içimizden birkaç kişi de bunları besliyor. Onları da tespit ettim. Onların kulakları da çok iyi bir şekilde çekilecek. Bindiği dalı kesmek neymiş görecekler. Bir tanesi sanal âlemin dışında karşıma çıksın desin ki: ‘Şu konuları beğenmiyorum’, saygı duymazsam Erhan değilim. Yüzde yüz yedi seyirci oranı yükselmiş arkadaşım. Yüzde 53’lerden aldım ben bu tiyatroyu. Repertuar ve halkla yakınlaşma ile 4 ayda bu hale getirdim. Bıraksınlar beni çalışayım zaten son iki senem sonra çekip gideceğim."

Cibali Karakolu hakkında

Refik Kordağ ile Muammer Karaca tarafından bir Fransız komedisi olan "Nuits de Noces"den (Bir Düğün Gecesi) uyarlanan oyun ilk kez 1955 yılında Karaca Tiyatrosu'nda sahnelendi. Nedret Denizhan’ın yönetmenliğinde seyirciyle buluşan oyunun kadrosunu ise Zihni Göktay, Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Cem Uras, Müge Çiçek, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Cem Karakaya, Tuğçe Açıkgöz, Deniz Yeşil Mavi, İbrahim Ulutaş, Seza Güneş, Ertan Kılıç, Hüseyin Kefeli ve Begüm Yazıcıoğlu yer alıyor. Yeni sezonda sahnelenmeye başlanan oyunun galasıysa 15 Aralık Pazartesi günü yapılmıştı.