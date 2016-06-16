191 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK ana davası 21 Eylül'e ertelendi

Aralarında DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın da bulunduğu 191 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK ana davasında ara karar Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 62. duruşmada çıktı. Soruşturmanın derinleştirilmesi, tape kayıtları, ortam dinlemeleri ve dijital verilerin yeniden incelenmesine yönelik talepleri reddeden mahkeme, davayı 21 Eylül tarihine erteledi.

Avukatların kovuşturmanın derinleştirilmesine yönelik birçok talebini reddeden mahkeme, buna gerekçe olarak da ‘yargılamaya yenilik katmayacağı’nı gösterdi. Mahkeme, tape ve ortam dinlemelerinin Kürtçe’den Türkçe’ye tekrar çevrilmesine yönelik talepleri de reddetti. Davayı 21 Eylül 2016 tarihine erteleyen mahkeme, tutuksuz yargılanan ancak başka bir davada tutuklu olan Kürt siyasetçilerin Eylül ayında görülecek duruşmada hazır bulunmasına karar verdi.

148 sanık hakkında ceza, 11 sanık hakkında beraat talebi

29 Nisan’da Diyarbakır’da görülen KCK ana davasının 60 duruşmasında, savcı mütalaasında 148 kişi hakkında 'Terör örgütü yöneticiliği', 'Terör örgütü üyeliği', 'Yardım etmek suretiyle örgüte üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 5'er yıldan 22.5'ar yıla kadar hapis cezası talep etmiş, 11 sanığın ise beraatına karar verilmesi istemişti. Mütalaada, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Kamuran Yüksek hakkında 'Örgüt yöneticiliği' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle ve Leyla Güven, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt adına suç işlemek' suçlarından 5'er yıldan 15'er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını talep etti.

8 milletvekilinin dosyası ayrılmıştı

Cumhuriyet savcısı ayrıca kovuşturma sırasında milletvekili olmaları nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında fezleke düzenlenerek Meclis kararı istenen, ancak henüz haklarında karar verilmemiş olan Nadir Yıldırım, Alican Önlü, Dirayet Taşdemir, Besime Konca, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Osman Baydemir ve Çağlar Demirel haklarındaki dosyaların da ayrılmasını talep etti. Mahkeme, 8 milletvekili hakkındaki dosyanın da ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine karar verdi. Mahkeme, 1 Kasım 2015'te yapılan 26'ncı Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'den milletvekili seçilen 8 sanığın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunmuştu.

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