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KCK davalarında AYM'nin kararı beklenmeyecek

Mahkeme, yargılamalara mevcut yasalar çerçevesinde kaldığı yerden devam edecek

15 Ocak 2016 16:41

İstanbul'daki KCK davalarında mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nden cevap beklenmesinden vazgeçti. Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasından sonra avukatların talebi üzerine mahkeme, yargılamaların kaldığı yerden mi baştan mı görülmesi konusunu AYM'ye sormuştu.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK'ya yönelik ana dosya, basın ve siyasilere olmak üzere 3 ayrı davanın bugün görülen duruşmalarında mahkeme, AYM'den cevap beklenmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Zaman’da yer alan habere göre, AYM'nin 5 ay içerisinde cevap vermediğini belirten mahkeme, yargılamalara mevcut yasalar çerçevesinde kaldığı yerden devam edilmesini kararlaştırdı.

KCK davaları devam ettiği sırada yargı paketiyle özel yetkili ve sonrasında da TMK 10. madde ile yetkili mahkemeler kapatılmıştı. Yapılan değişiklikte kapatılan mahkemelerin dosyalarının kaldığı yerden devam edeceği şeklinde ek madde düzenlenmişti.

KCK sanıklarının avukatları bu düzenlemeye itiraz etmişti. Avukatlar, kapatılan mahkemelerin kararlarının yok sayılması gerektiğini belirterek yargılamanın sıfırdan başlamasını talep etmişti.

Mahkeme de bu talepleri yerinde bularak Kasım 2014'te konuyu AYM'ye sordu. Ancak AYM bu talebe ilişkin henüz bir cevap vermedi. Mahkeme de 6216 sayılı AYM'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun'un 40/5. maddesi gereğince cevap beklenmesinden vazgeçilerek yargılamanın kaldığı yerden devamına karar verdi.

 

40/5. Madde

 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse ilgili mahkeme davayı yürürlükteki hükümlere göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır.

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