KCK davasında, Kürtçe savunma yaptırılmayan 68 kişi yeniden ifade verecek

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasında, 2010 yılından, ana dilde savunmaya imkan tanıyan yasanın onaylandığı 2013 yılına kadar Kürtçe savunma yaptıkları için mikrofonları kapatılan 68 sanığın ifadeleri yeniden alınacak.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Özel yetkili mahkemelerin kapatılması ile Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen KCK ana davasında mahkeme ifadeleri alınmayan 100’e yakın sanığın savunmalarını almak için harekete geçti. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kürtçe savunma yapmak istedikleri için mikrofonları kapatılan 68 sanığın da aralarında bulunduğu 100’e yakın sanığı, delil ikamesi ve ifadelerinin alınması için duruşmaya çağırdı. Mahkemenin öncelikli olarak davanın başından ana dilde savunmaya imkân tanıyan yargı paketinin onaylandığı 2013 yılına kadar Kürtçe savunma yapmak istedikleri için mikrofonları kapatılan ve ifadeleri alınamayan 68 sanığı dinleyeceği belirtildi.

Halen 20’si firari, 167’si tutuksuz olmak üzere 187 sanığın yargılandığı KCK ana davasında 100’e yakın sanığın Ocak ayından itibaren ifadelerinin alınacağı kaydedildi. İfadeleri alınacaklar arasında özel yetkili mahkemelerin kapatılmasından sonra ana dosya ile birleşen ve şu ana kadar hiç ifadeleri alınmayan KCK davalarının sanıklarının da bulunduğu belirtildi.