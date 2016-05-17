KCK İstanbul ana davasında yargılanıyordu, duruşma günü hayatını kaybetti

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen KCK İstanbul ana dasında yargılanan Kürt siyasetçi Şemsettin Dülek, duruşmaya saatler kala hayatını kaybetti. Hasta tutuklular arasında olan Dülek, sağlık raporlarıyla 3 yılın sonunda tahliye edilmişti.

Daha önce Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Örgütü yöneticiliği yapan ve 2011 yılında KCK operasyonundan 3 yıl tutuklu kalan Şemsettin Dülek, tedavi gördüğü Siyami Ersek Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Dülek geçtiğimiz hafta kalp kapakçıklarındaki hastalıktan ötürü ameliyat olmuştu.

Tutuklu olduğu süre içerisinde de kalp kapakçığındaki hastalıktan ötürü sağlık raporlarıyla 3 yılın sonunda tahliye edilmişti.

KCK İstanbul ana davasında yargılanan Dülek'in bugün İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülecekti. Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden avukatlar Dülek'in ölüm haberi üzerine duruşmanın devam etmesine izin vermeyeceklerini ve Dülek'i hasta olmasına rağmen 3 yıl boyunca tahliye etmeyen yargıyı protesto edeceklerini söyledi.

Eşi ve kızı da tutuklanmıştı

Dülek'in eşi Gazal Dülek de 2 Ocak 2010'da "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı. Bebeği Ekin Şınar birlikte Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderilen Gazal Dülek, 1 yılı aşkın süre cezaevinde kalmış ve hükmün kesinleşmesinin ardından bebeği Şınar'la birlikte bu kez Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Gazal Dülek ve bebeği Şınar'ın tutukluluğu devam ettiği sırada bu kez de Dülek'in eşi Şemsettin Dülek, 2011 yılında İstanbul'da KCK operasyonlarında tutuklandı.