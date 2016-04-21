Kürt siyasetçilerin yargılandığı 191 sanıklı KCK ana davasında gizli tanıklar dinleniyor

Aralarında DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, Diyarbakır büyükşehir Eş Başkanları Gültan Kışanak, Fırat Anlı, HDP Milletvekili Osman Baydemir, Selma Irmak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, DBP Eş Geneş Başkanı Kamuran Yüksek'in bulunduğu 191 Kürt siyasetçinin yargılandığı KCK ana davasına dün Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Gizli tanıkların dinlendiği davanın 57. duruşması yarına ertelendi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır'da 2009 yılında gerçekleştirilen KCK operasyonlarda aralarında HDP milletvekilleri ve DTK Eş Başkanı Hatip Dicle'nin de bulunduğu 191 Kürt siyasetçinin yargılandığı davanın 56'ıncı duruşması, bugün Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık müdafilerinin hazır bulunduğu yargılamanın duruşmasında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yüzü mozaiklenip, sesi değiştirilen gizli tanık "Toros" dinlendi.

“Kürt sorunun çözümü ile uğraşan mahkûm ediliyor”

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, suçlamalara karşı mahkeme heyetine, 2005'ten 2009'a kadar yaptığı siyasi faaliyetlerle ilgili belgeler sundu. İddianamedeki iddiaları kabul etmediğini belirten Yüksek, "Kürt geleneğinden gelen partilerin tamamı sürekli bir dava ile karşı karşıya bırakılıyor. Türkiye'de bir Kürt sorunu gerçeği var, bu gerçek Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca inkâr edildiğinden bu sorunun çözümü için uğraşan herkes yargılanmıştır" dedi.

“Toros'un ifadelerinde sürekli isimler artıyor”

Av. Cihan Aydın'ın, gizli tanık "Toros" a KCK ne zaman kuruldu sorusu üzerine "Toros" 4-5 yıl önce kuruldu cevabını verdi. Daha önce 3 kez ifade veren ve bugün verdiği ifadelerinde yeni kişileri suçlayan "Toros"a "daha önce neden bu kişiler hakanda ifade vermediğini" sordu. Avukatın sorusu üzerine gizli tanık "Toros", "kimlik bilgilerinin anlaşıldığı için vermediğini" söyledi.

“Zülküf Karatekin'in saçları varmış”

Av Aydın, ifade verdiğin kişilerin fiziksel yapıları hakkında bilgi verebilir misin? Mesela Zülküf Karatekin'i bize tarif edebilir misin? Sorusunu da yanıtlayan Toros, "Orta boylu, kilolu değil, zayıfta değil, saçları siyah ve 4 yıl önce gördüğümde saçlarını öne tarıyordu" dedi. Aydın, karatekin çizilen portreye hiç uymadığını söyledi.

“Yargılamadan kurtulmak için bu dava da tanıklık yapıyor”

Daha sonra söz alan Av. Mehmet Emin Aktar da, "Toros"un "Bütün sorulara verdiği cevaplara ilişkin olarak bir kısmını ismini duyabildiği bir kısmını tanıyabileceğini belirtti. Ancak verdiği beyanlara tamamı soyut beyanlardır. Somut olarak Ramazan Morkoç'un Kayapınar Belediye Başkanlığını yaptığını beyan etti. Oysa Ramazan Morkoç hiçbir yerde belediye başkanlığı yapmamıştır. Zülküf Karatekin yıllarca mühendis olarak görev yapmış 2 dönemde Kayapınar Belediye Başkanı olarak görev yapmış ve yaklaşık 20 yıldır da saçları yoktur" diyerek gizli tanık "Toros"un beyanlarının iftira olduğunu söyledi. Av. Aktar, yine "Toros"un beyanda bulunduğu Özlem Tanrıkulu'nun yıllardır Avrupa’da olduğunu ve firari sanık olduğunu ama "Toros" un 1,5 yıl önce gördüğünü söyledi. Aktar, “Bu söylenenler değerlendirildiğinde Toros’un muhtemelen uğrayacağı bir soruşturmadan kendisini kurtarmak amacıyla yalan beyanda bulundu” dedi.

Av. Barış Yavuz ise gizli tanık "Toros"un yalan beyanda bulunduğunu söyleyerek “Tamamen yalan söyleyen bu tanığın beyanlarının hükme esas alınmamasını talep ediyoruz” dedi.

Duruşma yarın da gizli tanık "Padişah"ın dinlenilmesiyle devam edilecek.