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Kültür-Sanat

19 sanatçıdan 'Özerk ve Çok Güzel' sergi

Yeni sanat anlayışının en öne çıkan ve en ihmal edilen iki teması; özerklik ve güzellik, Akbank Sanat ev sahipliğinde gerçekleşecek olan sergide birleşiyor

14 Ocak 2014 23:27

Akbank Sanat galerisi ‘Özerk ve Çok Güzel’ sergisinde siyasal olanla, toplumsal olanın çok derin ve ilginç bir ilişkisini temsil eden ‘’özerklik’’ ile sanatın belki de en fazla ihmal edilmiş yönü olan ‘’güzellik’’ temalarını birlikte sunuyor.

Son 20 yılda gelişen,daha önceki dönemlerde kendisini geleneğe bağlayan ama geleneğini bir geleneksizliğin meydana getirdiği anlayış, bu dönemde yeni oluşumlarla aşıldı. Kurumsal yapıların olduğu kadar yapısal özelliklerin de değişmesiyle ortaya çıkan yeni sanat kendi içinde çok farklı özellikler taşıyordu.

Hasan Bülent Kahraman'ın düzenlediği sergi bu farklılığı iki temel kavramla kuşatıyor: ‘’özerklik’’ ve ‘’güzellik.’’

Özerklik yeni sanatın en çarpıcı niteliklerinden biri. Kendisini hazırlayan tarihten çok ciddi bir kopuşu öngörüyordu son 20 yılın sanatı. Bunu siyasal olanla ve toplumsal olanla çok derin ve ilginç bir ilişki kurarak sağladı. Siyasal olanın sınırlarını en geniş bir anlayışla çizerken ve kişisel olanın dahi siyasal olduğunu düşünürken toplumsal olanı da gene çok yaygın bir zemin üstüne yerleştiriyordu. Bellek, kimlik, aidiyet, mekân, beden gibi kavramların tamamı bu dönemin yapıtlarının belkemiğini oluşturdu ama bunlar aynı zamanda toplumsalla siyasalın kesiştiği bir düzlemi meydana getiriyordu.

Aynı şekilde sergi yeni sanatın bir diğer yapısal özelliği olarak güzeli saptıyor. Türkiye'deki yeni sanatın belki de en fazla ihmal edilmiş bu özelliği bu sergide yer alan yapıtlarda vurgulanıyor. Yüzey estetiğinin, hacim estetiğinin, mekan estetiğinin ve beden estetiğinin çakışmasından oluşan bir ifadeye sahip olduğunu savunuyor sergi, yeni sanatın. Aynı şekilde bizzat ifadenin kendisinin de güzel olana yeniden yöneldiğini, estetiğin/güzelin kurucu bir unsur olarak sanatçılar tarafından yeniden benimsendiğini ve bunun Türkiye'deki yeni sanatın ayırt edici bir özelliği olduğunu vurguluyor.

Sergi, 7 Ocak-1 Mart arasında ziyaret edilebilecek.

Sanatçılar:

Ahmet Elhan,

Ansen, Ardan Özmenoğlu,

Erdağ Aksel,

Ersan Deveci,

Ferhat Özgür,

Gülay Semercioğlu,

Haluk Akakçe,

Hussein Chalayan,

İnci Furni,

Murat Germen,

Nazif Topçuoğlu,

Osman Dinç,

Ramazan Bayrakoğlu,

Seçkin Pirim,

Serkan Taycan,

Seydi Murat Koç,

Şükran Moral,

Vahit Tuna,

Yaşam Şaşmazer

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