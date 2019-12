Turna kuşları bir kez daha havalanıyor

T24-

Her yıl 6 Ağustos'ta Türk ve Japon çocukları ile İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik bu sene "2010 Türkiye'de Japonya yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenleniyor ve her iki kültür için de ayrı bir anlam kazanıyor.Sadako Sasaki, 12 yaşına geldiğinde Hiroşima'ya atılan atom bombasından dolayı hastalanarak yatağa düşer.Bir Japon inancına göre kağıttan 1000 turna kuşu yapanın dileği gerçekleşirmiş. Sadako Sasaki hasta yatağında kâğıtlardan turna kuşu yapmaya başlar. Bir tek dileği vardır; iyileşip, eskisi gibi oyuncaklarıyla oynayabilmek!..Sasaki hayata gözlerini yumduğunda yatağının başucunda kağıtlardan yaptığı 646 turna kuşu durmaktaydı.Dünyanın pek çok ülkesinde Sadako Sasaki'nin tamamlayamadığı turna kuşları yapılıp onun anısına ülkesine gönderiliyor.Bunun yanında bombada yıkılan bir okuldan geriye kalan eşyaların ve Japon kültürünü yansıtan oyuncakların sergilendiği bölümlerin açılışı da etkinliğin içinde yer alıyor.