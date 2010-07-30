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Kültür-Sanat

Turna kuşları bir kez daha havalanıyor

İstanbul Oyuncak Müzesi, Sadako Sasaki’nin anısını yaşatmak için 6 Ağustos Cuma günü saat 18:00'de turna kuşu yapacak

30 Temmuz 2010 03:00

T24- İstanbul Oyuncak Müzesi, Sadako Sasaki'nin anısını yaşatmak için sizleri 6 Ağustos Cuma günü saat 18:00'de turna kuşu yapmaya davet ediyor

Her yıl 6 Ağustos'ta Türk ve Japon çocukları ile İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik bu sene "2010 Türkiye'de Japonya yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenleniyor ve her iki kültür için de ayrı bir anlam kazanıyor.
    
Sadako Sasaki, 12 yaşına geldiğinde Hiroşima'ya atılan atom bombasından dolayı hastalanarak yatağa düşer.

Bir Japon inancına göre kağıttan 1000 turna kuşu yapanın dileği gerçekleşirmiş. Sadako Sasaki hasta yatağında kâğıtlardan turna kuşu yapmaya başlar. Bir tek dileği vardır; iyileşip, eskisi gibi oyuncaklarıyla oynayabilmek!..

Sasaki hayata gözlerini yumduğunda yatağının başucunda kağıtlardan yaptığı 646 turna kuşu durmaktaydı.

Dünyanın pek çok ülkesinde Sadako Sasaki'nin tamamlayamadığı turna kuşları yapılıp onun anısına ülkesine gönderiliyor.

Bunun yanında bombada yıkılan bir okuldan geriye kalan eşyaların ve Japon kültürünü yansıtan oyuncakların sergilendiği bölümlerin açılışı da etkinliğin içinde yer alıyor.

Her yıl 6 Ağustos'ta Türk ve Japon çocukları ile İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik bu sene "2010 Türkiye'de Japonya yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenleniyor ve her iki kültür için de ayrı bir anlam kazanıyor.
    

 

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