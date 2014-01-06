Daha demokratik, eşit ve barışçıl toplum için 1000 turna

Tiyatro Tatavla, bir beden tiyatrosu olarak hayata geçmeye hazırlanan ‘3 Kadın Bin Turna’ adlı oyunu için dünyanın dört bir yanından kanatlarında, daha demokratik, barışçıl ve eşit yaşam koşullarına sahip olmasına dair dileklerin yazılı olduğu, kağıttan 1000 turna topladı.

Kampanyaya Özge Borak, Hasibe Eren, Ayça Varlıer, Salih Bademci gibi ünlü isimler de çektikleri video ve yaptıkları turnalarla destek verdi.

Türkiye dışında Ukrayna, Rusya, İskoçya, Letonya, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya ve Avustralya'dan da onlarca kişi, gönderdikleri turnalarla kampanyaya destek oldu.

İlham kaynağı Japon kızı Sasaki

Hâlâ devam eden kampanyanın esin kaynağı, İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan atom bombasının ardından, radyasyonun etkisiyle lösemi hastalığına yakalanarak yaşamını yitiren küçük Japon kızı Sadako Sasaki’nin iyileşmesi için kağıttan yapılan bin turna kuşu oldu. Toplanan turnalar, bir insan hastalandığında, kâğıttan 1000 adet turna kuşu yaparsa, bunu gören tanrıların, bu kişiyi sağlığına kavuşturacağı inancına dayanan bir efsaneye de gönderme yapıyor.

‘Kadına Yönelik Şiddet Utanç Müzesi’

Kanadına dileklerini yazdıkları turnaları Tiyatro Tatavla’ya ileten seyircilerin gönderdiği kuşlar oyun süresince fuayede de sergilenecek. Ayrıca Tiyatro Tatavla, dünyada yoksunluğu hissedilen ‘Kadına Yönelik Şiddet Utanç Müzesi’nin de İstanbul’da açılması için ön ayak olmayı hedefliyor.

Konsepti, rejisi ve koreografisi Arda Alpkıray’a ait oyun 14 Ocak Salı günü Hasanpaşa’daki Emek Sahnesi’nde prömiyer yapacak. Oyuna Eraslan Sağlam danışmanlık yapıyor. Sahnedeyse Ayça Bildik, İrem Erkaya ve Yeşim Egemen Özaydın’ı izleyeceğiz.



