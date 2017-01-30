18 yıl önceki 'satanist' cinayetle ilgili bilirkişi raporu

Türkiye'yi sarsan 'satanist' cinayetinde 19 yaşında öldürülen Şehriban Coşkunfırat'ın ailesinin sanıklar aleyhine açtığı 211 bin liralık tazminat davasında bilirkişiden şok bir rapor geldi. Buna göre genç kadın öldürülmeseydi 46 yıl daha yaşayacaktı ve muhtemelen 65 yaşında vefat edecekti. Rapora göre, babası, kızı 60 yaşına kadar çalıştığı düşünülürse 23 yıl üzerinden 22 bin 53 lira 75 kuruşluk maddi destekten yoksun kaldı.

Sabah'tan Erhan Öztürk ve Ali Oktay'ın haberine göre, 1999'da yaşanan olayla ilgili ulaştığı bilirkişi raporunda detaylara yer verildi: İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan katil zanlıları Zinnur Gülşah Dinçer, Engin Arslan ve Ömer Çelik, 17 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat'ı öldürmek, hırsızlık ve naaşa hakaret'ten müebbet ve 9 ay hapis cezası aldı, Yargıtay cezayı onadı. Sanıklar 17 yıl sonra serbest kaldı. Şehriban'ın ailesi 211 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, 7 kişilik aileden baba Mehmet Coşunfırat'ın ne kadar maddi destekten yoksun kaldığının hesaplanmasını istedi. Sanıkları yüzde 100 kusurlu bulan bilirkişi, hesaplamayı buna göre yaptı.

46 yıl daha yaşayacaktı

Buna göre, 1980 doğumlu olan Şehriban Coşkunfırat, PMF Tablosu'na (Yaşam Tablosu) göre eğer yaşasaydı 46 yıl daha yaşayacak ve muhtemelen 65 yaşında vefat edecekti. Yargıtay içtihatlarına göre bir kişinin çalışma yaşı sonu 60 olarak kabul edilmişti. Şehriban Coşkunfırat'ın da aktif çalışma süresi 60 olarak kabul edilirse "60-19=41" yıl bulunacaktı. 65 yaşında vefat ettiği düşünülürse çalışmadığı süre 5 yıl olacaktı.

23 yıl için 22 bin lira

Tazminat Hesaplama Uzmanı olan bilirkişi Ahmet Tokat, raporundaki hesaplama detaylarına şu şekilde devam edildi: Şehriban Coşkunfırat'ın asgari ücret üzerinden bir yıllık kazancı 16 bin 848 liraydı. Baba Mehmet Coşkunfırat ise kızının vefat ettiği tarihte 48 yaşında olduğu ve bakiye ömrünün 23 yıl daha kaldığı düşünüldüğünde, Şehriban Coşkunfırat'ın asgari ücret gelirinden kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra babasına yapabileceği maddi destekten yoksun kalma tutarı 23 yıl üzerinden toplam 22 bin 53 lira 75 kuruş olacaktı. Mahkeme, bilirkişinin bu hesaplamasını da kabul ederse aile, toplamda 233 bin liralık bir tazminata hak kazanmış olacak.