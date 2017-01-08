"Nerede o eski 'satanist'ler..."

Milliyet yazarı Mehmet Tez, "basının eskiden Rock ve Metal müzik dinleyen gençleri şeytana tapmakla suçladığını" hatırlatarak "Anne-babaların en büyük korkusu çocuklarının bir gün satanist olmasıydı. Gençleri ele geçiren sinsi bir illet gibi anlatılırdı" dedi.

"Sanırsınız ortalık satanistten geçilmiyor, satanistler her gün terör estiriyor" diyen Tez, "Gün geçmezdi ki bir satanist haberi ağızlar sulana sulana, ballandırıla ballandırıla muhtelif korku filmlerinden görüntüler montajlanarak verilmesin" ifadesini kullandı.

Mehmet Tez'in "Nerede o eski satanistler" başlığıyla yayımlanan (8 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Rock ve metal müzik dinleyen, tek derdi iyi müzik olan, kendi halinde, kimseye zararı olmayan gençleri şeytana tapmakla suçlayan bir basın ve bir dil vardı. Her gün, yok kedi kestiler, yok ayin yaptılar... Bir sürü palavra, haber diye servis edilir, millet de okuyup inanırdı.

Anne-babaların en büyük korkusu çocuklarının bir gün satanist olmasıydı. Gençleri ele geçiren sinsi bir illet gibi anlatılırdı.

Bugün şaka gibi gelebilir ama bana çok sonraları bile “Çocuğum bunları dinliyor, acaba satanist mi?” diye mesajlar, mektuplar geliyordu. Siyah tişörtlü, uzun saçlı herkese potansiyel tehlike olarak bakılırdı.

Satanistle röportaj yapanlar, satanistlerin inine girenler... Sanırsınız ortalık satanistten geçilmiyor, satanistler her gün terör estiriyor.

Gün geçmezdi ki bir satanist haberi ağızlar sulana sulana, ballandırıla ballandırıla muhtelif korku filmlerinden görüntüler montajlanarak verilmesin.

Kimseye zarar vermiyor

Rock ve metal dinleyen gençler büyüdü, işadamı oldu, sanatçı oldu, mimar / mühendis oldu, doktor oldu. Çoluk çocuğa karıştılar. Memlekete hizmet ediyorlar.

Rock müzisyenlerimizin Van depremi sonrası Van İçin Rock konserlerinde nasıl çalıştıklarını, organize olduklarını hatırlatmak isterim sayın okurlara.

Uzun lafın kısası, tehdidin “şeytana tapan satanist” rock’çılardan, metalcilerden gelmediği anlaşıldı. Bu haberleri yapanlar, bu uydurma tehdidi yayanlar bugün neredeler, ne yapıyorlar acaba?

Heavy metal dünyanın en saygın, en yaygın müzik türlerinden biri olarak hayatına gayet güzel devam ediyor. Toplumsal eleştirinin en güzelini kendine özgü dili ve sembolleri üzerinden yapmaya devam ediyor. Her şeyden önemlisi bunu yaparken kimseye zarar vermiyor. Kimsenin kılına dokunmuyor. Aksine dünyanın dört bir yanından müzikseverleri yakınlaştırıyor, birleştiriyor.

Bugün bir sürü heavy metal ve rock grubu sosyal projelere, çocukları, doğayı koruyan girişimlere destek oluyor. Mülteciler için destek arayan oluşumlar da dahil cinsel taciz, çocuklara yönelik taciz ve şiddet alanlarında projelere önayak olan, destek veren gruplar var.

Bir dönem, gerçekten Türkiye’de satanistler olduğuna, bir satanizm tehlikesi olduğuna ve rock ve metal dinleyen gençlerin bu topluma zarar vereceğine inanmışız. Tehlikenin, şiddetin satanizmden geleceğini sanmışız. Meğer ne kadar safmışız.