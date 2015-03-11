17 yaşındaki eşini önce ormana götürdü, ardından ısırarak etini parçaladı!

9 ay önce görücü usulü ile 24 yaşındaki erkek kuaförü K.D. ile evlenen F.D., eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaşadıklarını annesi E.O. ve babası H.O. ile paylaşan F.D., kısa bir süre önce evi terk ederek ailesine sığındı.

Bir süre ailesinin yanında kalan F.D., 6 Mart Cuma günü barışmak için baba H.O.’nun evine gelen eşini geri çevirmedi. F.D.’yi 13 yaşındaki çırağının da bulunduğu ablasına ait otomobile bindiren K.D., şehir merkezinden uzaklaşmaya başladı. Bundan tedirgin olan F.D., eşine, “Nereye gidiyoruz?” dedi. İddiaya göre; araçtaki av tüfeğini gösteren K.D., “Av yapmaya gidiyoruz” diyerek 17 yaşındaki genç kızı Bucak sınırları içerisindeki ormanlık alana götürdü.



'Bu aile meselesi'





K.D., genç kızı arabadan indirip av tüfeği ile etrafa ateş etmesini istedi. Bu talebi reddeden genç kız eşi tarafından dövülmeye başladı. F.D., yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine ciddi darbeler alırken, bir süre sonra daha da gözü dönen K.D., yine iddiaya göre genç kızın parmaklarını ısırarak etlerini kopardı. Kanlar içindeki genç kızın çığlıklarını duyan bir tır şoförü olaya müdahale etmek istedi. K.D., bu müdahaleye, “Ben bu kadının kocasıyım. Bu aile meselesi” diyerek karşı çıktı.



Saldırgan serbest





Duyarlı tır şoförü, K.D’nin elindeki av tüfeğini görüp aracına bindi ve birkaç kilometre ilerdeki jandarma noktasına giderek yaşadıklarını anlattı. İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri olay yerine giderek 17 yaşındaki F.D.’yi, 25 yaşındaki K.D.’nin elinden kurtardı. F.D., Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ifadesi alınan K.D., mağdur kadının hayati tehlikesi bulunmadığı için savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Etlerini sıyırmış



Dehşet gecesi ile ilgili Hürriyet’e konuşan anne E.O. ile baba H.O., “Kızımızı olaydan sonra tanıyamadık. Yüzü, gözleri morluklar içindeydi. Boynu sıkıldığı için konuşamıyordu. Bu nedenle kendisini 3 gündür çay kaşığı ile besliyoruz. El parmakları feci halde. Kocası kendisi dövmekle yetinmemiş parmaklarını tek tek ısırıp etlerini koparmış. Zaten bir süre sonra kızımız acıdan dolayı bilincini yitirmiş. Ve bu olay 13-14 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde olmuş. Bu resmen canilik. Eğer tır şoförleri olayı görmese kızımız şu an yaşamıyor olacaktı” diye konuştu.



'Sen de atış yapacaksın'





Eşinin kendisini öldürmek istediğini söyleyen F.D., şöyle dedi: “Eşim babama ait eve gelip barışmak için beni yemeğe götüreceğini söyledi. Ablasına ait arabayla önce eve gittik. Yanımızda 13 yaşındaki çırağı da vardı. Evde 3-4 bira içti. Yolda da bira aldı. Yanına av tüfeğini aldığını sonradan fark ettim. Tüfeği sordum, ‘Ava gidiyoruz. Sen de atış yapacaksın’ deyince korktum.



'Çocuktan yardım istedim'





Alkolün etkisiyle arabayı kaldırıma çıkardı. Sonra beni arabadan indirip dövmeye başladı. Kafamı toprağa gömmek istedi, nefes alamadım. Sağ el parmaklarımı koparırcasına ısırdı. Etlerimin ayrıldığını hissettim. O kadar çaresizdim ki 13 yaşındaki çırağından ‘Beni kurtar’ diye yardım dilendim. Saçlarımdan sürüklerken bir tır şoförü bizi görüp jandarmaya ihbar edince kurtulabildim.”





'Bana büyü yaptılar'





Eşini dövmediğini yolda kaza geçirdiklerini iddia eden K.D., “Eşimin ailesi bana büyü yaptı. Ayrıca eşimin teyzeoğlumla yaptığı mesajlaşmaları yakaladım. Kendisinin beni aldattığını düşünüyorum. O gece eşim kendi kendini darp etti. Arabadan inip kendini tırların altına atmaya kalktı. Zaten daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Bende kendisinin şoka girdiğini düşünerek yüzüne tokat attım. Ben karımı hala seviyorum. İlişkimizin bu hale gelmesini ben de istemezdim” dedi.