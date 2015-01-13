162 kişinin öldüğü uçağın kara kutusundan çıkan ses kayıtları pilotların tekbiriyle bitiyor

Endonezya'nın Cava denizine düşen AirAsia uçağına ait kara kutunun uçuş bilgi kaydedicisinin (FDR) dün bulunmasının ardından bugün de diğer parçası olan kokpit ses kaydedicisi (CVR) denizden çıkarıldı.



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, kokpit ses kaydedicisinin çıkarılmasından kısa bir süre sonra ise internete 2 dakika 10 saniyelik AirAsia uçağı pilotlarına ait olduğu iddia edilen ses kayıtları düştü.

Ses kayıtlarına göre pilot ile yardımcı pilot arasındaki konuşma şöyle:

Pilot: Tamam, bunu kopyalayacağım inşallah. Bu resimdekinden farklı.

Yardımcı pilot: Evet.

Pilot: Bu düzensiz.

Yardımcı pilot: Evet doğru.

Pilot: Bambu gemisi gibi olduk, bunu kullanalım.

Yardımcı pilot: (Gülüyor)

Pilot: Sıfır yedi. (kule ile konuşuyor)

Pilot: Alçalsak mı, yükselsek mi?

Yardımcı pilot: Yükselelim.

Pilot: Sakın sola dönme (panik halinde)

Yardımcı pilot: Kaptan bakın, bakın (göstergeleri gösterdiği tahmin ediliyor)

İki pilotun yükselen ses tonlarının yükselerek tekbir getirmesiyle biten ses kaydının pilotlara ait olup olmadığı hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dün sabah yapılan çalışmalar sonucu kara kutunun FDR parçası büyük balonlar ile 30 metre derinlikteki deniz zemininden çıkarılmıştı. Endonezya Arama Kurtarma Ajansı Başkanı F. Henry Bambang Soelistyo yaptığı açıklamada, kara kutunun FDR ve CVR olmak üzere iki parçadan oluştuğunu, FDR parçasının başarı ile çıkarıldığını basın ile paylaşmıştı. Bugün yapılan açıklamada ise CVR parçasına ulaşıldığı duyuruldu.

QZ8501 numaralı AirAsia uçağının düşüş nedeni kara kutunun incelenmesinden sonra kesinlik kazanacak. Yetkililer incelemelerin 10 ayı bulacağını kaydetti.

QZ8501 uçuş numaralı AirAsia uçağı, 28 Aralık günü Endonezya'nın Surabaya şehrinden Singapur'a giderken Cava denizine düşmüştü. Uçaktaki 162 kişiden kurtulan olmamıştı.