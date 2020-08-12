16 pestisit etken maddesinin yasaklanmasını sağlayan 'Zehirsiz Sofralar' kampanyası sürüyor

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı'nın, tarımda kullanılan ve insan sağlığını olumsuz etkilediği belirtilen pestisit kullanımının yasaklanması yönünde yürüttüğü ''Tüm Canlılar için Zehirsiz Sofralar: Tarım zehirleri yasaklansın'' kampanyası sürüyor.

16 pestisit etken maddesi, Meclis ve Bakanlık gündemine gelmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı.

İmza kampanyası aracılığıyla bu sefer 9 pestisit etken maddenin daha yasaklanması hedefleniyor.

Kampanyada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aşağıdaki taleplerin dikkate alınması istendi:

''1. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “son derece tehlikeli”, “yüksek seviyede tehlikeli” ve “muhtemel kanserojen” olarak belirlenen ve tarımda kullanılan 9 etken madde (ethoprophos, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion) öncelikle ve acilen yasaklansın.

2. Pestisitlerin tamamının 2030 yılına kadar yasaklanması, doğa dostu, zehirsiz yöntemlerle tarımsal üretim yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli adımlar atılsın; doğa dostu tarım yöntemleri ve bu yöntemlerle tarım yapan küçük üreticiler desteklensin; üreticileri doğa dostu, zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın.

3. Türkiye'de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimler artırılsın, elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın.''

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Pestisit nedir?

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir.

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