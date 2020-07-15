"Pestisitler nedeniyle böcek türlerinin yüzde 40'ı yok olabilir"

Akademisyen Bülent Şık önümüzdeki birkaç on yılda dünya böcek türlerinin yüzde 40'ının yok olabileceğini yazdı.

Bülent Şık'ın bianet'teki yazısında 2019 yılında yapılan kapsamlı bilimsel çalışmaya atıfla ormanlar ve meralar gibi korunaklı yaşam alanlarında bile böcek türlerinin sayısında azalmalar olduğunu belirtti.

Azalmanın en önemli nedeni aşırı kimyasal (pestisit) kullanımına dayalı yoğun tarım faaliyetleri olarak görülüyor.

Bülent Şık'ın "Pestisitler ekosistem çöküşünü hızlandırıyor" başlıklı yazısından bazı bölümler şöyle:

''Pestisitlerin büyük bir çoğunluğu ülkemiz tarımında kullanılıyor''

Ülkeden ülkeye sayısı değişmekle beraber listede yer alan bu pestisitlerin tamamı dünya tarımında, büyük bir çoğunluğu da ülkemiz tarımında kullanılıyor. Örneğin böceklere en fazla zarar veren pestisitlerin başında gelen klorpirifos, malathion ve neonikotinoid grubunda yer alan çeşitli pestisitler gibi. Listede yer alan pestisitlerin doğal hayata verdikleri zarar uzun zamandır dile getirilmesine rağmen kullanım miktarlarının yıldan yıla artış gösterdiğini de belirtmeliyim.

''Toplumsal baskı kurulması gerekli''

PAN tarafından yayınlanan listenin bir benzeri Greenpeace tarafından da yayınlanmıştı. Aslında bu tip listeler PAN ve Greenpeace tarafından 2009’dan bu yana yayınlanıyor. Oluşturulan listeler ciddi bir akademik temele dayanıyor. Pestisit kullanımını sınırlandırmak için mevcut sorunların boyutlarını betimleyen akademik çalışmalara ihtiyaç olduğu kadar konu ile ilgili kurumlara (Örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı) yönelik toplumsal baskı kurulmasına da gerek var.''