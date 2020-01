16 eyaletten Trump’ın vize yasağına kınama

İçlerinde Kaliforniya, Pensilvanya ve New York'un da bulunduğu 16 eyaletin başsavcıları, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayımladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağını 16 eyaletin başsavcıları Trump'a karşı ortak bir kınama metni yayımlayarak yasağı eleştirdi.

Kınama metninde, “Yaratılan bu kaotik ortamda mümkün olan en az sayıda insanın zarar görmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı. Metinde ayrıca, 'inanç özgürlüğü ABD'nin sarsılmaz prensiplerinden biridir ve hiçbir başkan bu gerçeği değiştiremez” ifadeleri yer aldı.

Kınama metninde imzası olan eyaletler şöyle:

Kaliforniya, New York, Pensilvanya, Vaşington, Massachusetts, Virginia, Oregon, District of Columbia, Connecticut, Illinois, New Mexico, Maryland, Vermont, Hawaii, Maine, Iowa.

Bu eyaletler arasında Iowa ve Pensilvanya, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler tarafından kazanılmıştı.