Oscar adayı yönetmen Trump'ın vize yasağı nedeniyle ABD'ye giremeyecek!

ABD Başkanı Donald Trump’ın savaştan kaçan Suriyelilerin ülkeye girişini durdurup nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına üç aylık vize kısıtlaması getirmesi İranlı yönetmen Asghar Farhadi’yi de etkiledi. 'Satıcı' filmiyle 'En İyi Yabancı Film' Oscar'ına aday gösterilen Farhadi’nin 26 Şubat’ta gerçekleşecek Oscar törenine katılamayacağını bildirildi.

2012 yılında, ‘Bir Ayrılık’ filmiyle En İyi Yabancı Film ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazanan Farhadi, bu yıl yasak nedeniyle ödül töreni için ABD’ye gidemeyebileceğini söyledi.

Ulusal İran Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Teyit edildi: Asghar Farhadi’nin Oscar törenine katılmak için ABD’ye girişine izin verilmeyecek” ifadesini kullandı.