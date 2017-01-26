Oscar'a aday olan İran yapımı filmin başrol oyuncusu: Trump'a tepki olarak törene katılmayacağım!

2017 Oscar Ödülleri’nde 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında aday gösterilen Oscar ödüllü yönetmen Ashgar Farhadi’nin yeni filmi The Salesman'nin (Satıcı) başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti, ABD Başkanı Donal Trump'ın İran'ın da dahil olduğu 7 ülkeye vize yasağı getirme politikasını protesto etmek amacıyla Oscar törenine katılmayacağını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Alidosti, "Trump'ın İranlılara vize yasağı koyması bir ırkçılıktır. Bu karar, bir kültürel etkinliği içersin ya da içermesin fark etmez. 2017 Akademi Ödülleri'ne katılmayacağım ve protesto edeceğim" diye yazdı.

The Salesman filmi 69. Cannes Film Festivali’nde ise En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştı.

Trump'ın vizeleri kaldırmayı planladığı ülkeler şöyle:

- Suriye,

- Irak,

- İran,

- Libya,

- Somali,

- Sudan,

- Yemen.

Filmin konusu ne?

Tahran’da yaşayan genç çift Emad ve Rana, oturdukları apartman dairesi hasar görünce yeni bir daireye taşınmak zorunda kalır. Dairenin önceki kiracısıyla ilişkili bir olay, çiftin hayatını bir anda değiştirir. Kendine has özellikleriyle, sıradan bir çift olan ve tiyatroyla uğraşan Emad ve Rana; bir anda kendilerini, kişiliklerinin umulmadık yönlerini ortaya çıkaran bir durumun içinde bulurlar. Toplumsal sorunlara dair bir anlatı, ahlaki bir hikaye olarak ya da izleyicinin zihin yapısına göre bambaşka bir açıdan değerlendirilebilecek olan film; Ashgar Farhadi’nin önceki filmlerinde olduğu gibi insan ilişkilerinin, özellikle de aile içindeki ilişkilerin karmaşıklığına odaklanıyor. Gençliğinde tiyatro yapan Ashgar Farhadi; tiyatronun kendisine çok şey ifade ettiğini ve her zaman tiyatro dünyasında geçen bir film yapmak istediğini dile getiriyor.