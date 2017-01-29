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Federal mahkeme, Trump'ın 7 ülkeye vize yasağı koyan kararnamesini askıya aldı!

"Karar 'onarılmaz bir zarara' neden olabilir"

29 Ocak 2017 12:34

New York Federal Mahkemesi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı. DHA'nın haberine göre, gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesi kararını verdi.

New York Federal Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Federal Hâkim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar aldı.

 

2 vatandaş gözaltına alınmıştı

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamenin cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından New York'ta John F. Kennedy Havalimanı'nda iki Irak vatandaşı göz altına alınmıştı.

 

Dava açılmıştı

 

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden avukatlar gözaltına alınan Irak vatandaşlarının serbest bırakılması ve Trump'ın mültecilerin ve bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararın durdurulması için dava açmıştı.

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