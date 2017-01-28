ABD'li akademisyenler Trump'a karşı bildiri yayınladı: Göçmen yasağı insanlık dışı!

2 bin 200'ü aşkın Amerikalı akademisyen, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararname nedeniyle ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. Bildiri yayımlayan akademisyenler, kararı 'insanlık dışı' diye niteledi.

ABD’de yüzlerce akademisyen, yeni Başkan Donald Trump’ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkeden göçe karşı kararnamesine bayrak açtı. ABD çapından yüzlerce üniversiteden 2 bin 200’ü aşkın öğretim üyesi bir bildiri yayımladı. Bildiride, Trump’ın Suriye’den ABD’ye göçü süresiz yasaklayan, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali’den gelenlerin vizelerini en az üç ay askıya alan kararnamesi ‘ayrımcı’, ‘insanlık dışı’ ve ‘etik dışı’ diye nitelendi; yeni başkan bu kararı geri çekmeye çağrıldı.

"Kurucu değerleri çiğniyor"

Bildiride, “ABD demokratik bir ülke. Etnik ve dini fişleme, değerlerimiz ve ilkelerimizle ciddi bir biçimde çelişiyor” denildi; “Bu yasakların sonuçları ulusal güvenliğin alanını aşacaktır. Yasalara uyan, çalışkan ve iyi entegre olmuş göçmenlere karşı etik dışı ve ayrımcı bir yaklaşım, ABD’nin kurucu ilkelerini ihlal eder” ifadeleri kullanıldı.

Donald Trump’a karşı bildiride özetle,

Başkanlık kararnamesinin ayrımcı olduğu; geniş bir göçmen grubunun, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerine göre hedef alındığı;

Kararnamenin ABD’nin ulusal çıkarlarına aykırı olduğu, yüksek öğrenim ve araştırma alanındaki Amerikan liderlerine zarar vereceği;

Kararnameyle akademi camiasının üzerine çok büyük bir yük bindirildiği belirtildi.

Daron Acemoğlu da imzacı

İmzacılar arasında, 12 Nobel ödüllü akademisyenin yanı sıra Türkiye’de Barış İçin Akademisyenler bildirisi nedeniyle hedef gösterilen öğretim üyelerine destek için 23 ülkeden akademisyenlerin hazırladığı destek metnine de imza atan Profesör Daron Acemoğlu da var.