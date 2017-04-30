“15 Temmuz’dan sonra alınan hâkimler de ihraç edildi!”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan hâkimlerin de ihraç edildiğini söyledi. Yarkadaş, “AKP paranoya yaşıyor, 15 Temmuz sonrası alınan hâkimleri de son KHK ile attılar” dedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Yarkadaş, son KHK ile 200'e yakın stajyer hâkimin ihraç edildiğini iddia etti. “AKP'nin yargıda kadrolaşma tutkusunun tam bir rezalete dönüştüğünü” söyleyen Yarkadaş şöyle konuştu:

"Adına KHK denilen 'KIYIM Hükmünde Kararnameler' ile insanların yaşamlarını yok ediyorlar. Barış İçin Edebiyatçılar'dan yazarlara, aydınlara ve akademisyenlere uzanan geniş bir yelpazede kıyımlar yaşanıyor. Düşman hukuku anlayışı ile hazırlanan KHK'ler muhalifleri yok etmeye ayarlanmış kimyasal bir silaha benziyor. O silah vurduğu yerde hiçbir yaşam belirtisi bırakmıyor."

"Kadro açmak için"

KHK'ların bir amacının da "AKP kadrolarına yer açmak" olduğunu ifade eden Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Yargıda kadrolaşabilmek için 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 200'e yakın stajyer hâkimi göreve başlattılar. Hâkim adaylarını AKP'nin darbe girişimi sonrası yeniden oluşturduğu heyet seçti. Atanan hâkim adayları güya güvenlik soruşturmasından da geçti. Dün gece ise neredeyse tamamını FETÖ'cü suçlamasıyla ihraç ettiler. Bizzat elleriyle aldıkları hâkimlere bile güvenemeyecek bir hale gelmişler. Bu bir paranoya halidir ve bu ruh halinin ülkeyi yönetebilmesi mümkün değildir."

"Şüphe had safhada"

AKP'nin 24 Nisan'da bin 341 hâkimi daha göreve başlattığını bunların yüzde doksanını parti teşkilatlarından seçtiğini öne süren Yarkadaş, "Üç ay sonra da onları atarlar. Hiç kimseye güvenemiyorlar. Çok korkuyorlar çünkü... Suçluların ruh haliyle yaşıyor ve her şeyden şüphe duyuyorlar" dedi.

"AKP'nin KHK'lar ile otoriter bir rejimi kalıcı hale getirmeyi ve TBMM'yi tasfiyeyi amaçladığını" söyleyen Yarkadaş, "Bu anlayışın Türkiye'yi yönetemeyeceğini göreceğiz. Sistem dejenere oldu ve çürüdü. Çürüyenin yerine yenisini hep birlikte koyacağız" dedi.