T24 LogoT24 Logo
Gündem

“15 Temmuz’dan sonra alınan hâkimler de ihraç edildi!”

CHP'li Yarkadaş: Bizzat elleriyle aldıkları hâkimlere bile güvenemeyecek bir hale gelmişler

30 Nisan 2017 19:51

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan hâkimlerin de ihraç edildiğini söyledi. Yarkadaş, “AKP paranoya yaşıyor, 15 Temmuz sonrası alınan hâkimleri de son KHK ile attılar” dedi. 

Evrensel’de yer alan habere göre, Yarkadaş, son KHK ile 200'e yakın stajyer hâkimin ihraç edildiğini iddia etti. “AKP'nin yargıda kadrolaşma tutkusunun tam bir rezalete dönüştüğünü” söyleyen Yarkadaş şöyle konuştu:

"Adına KHK denilen 'KIYIM Hükmünde Kararnameler' ile insanların yaşamlarını yok ediyorlar. Barış İçin Edebiyatçılar'dan yazarlara, aydınlara ve akademisyenlere uzanan geniş bir yelpazede kıyımlar yaşanıyor. Düşman hukuku anlayışı ile hazırlanan KHK'ler muhalifleri yok etmeye ayarlanmış kimyasal bir silaha benziyor. O silah vurduğu yerde hiçbir yaşam belirtisi bırakmıyor."

"Kadro açmak için"

KHK'ların bir amacının da "AKP kadrolarına yer açmak" olduğunu ifade eden Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Yargıda kadrolaşabilmek için 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 200'e yakın stajyer hâkimi göreve başlattılar. Hâkim adaylarını AKP'nin darbe girişimi sonrası yeniden oluşturduğu heyet seçti. Atanan hâkim adayları güya güvenlik soruşturmasından da geçti. Dün gece ise neredeyse tamamını FETÖ'cü suçlamasıyla ihraç ettiler. Bizzat elleriyle aldıkları hâkimlere bile güvenemeyecek bir hale gelmişler. Bu bir paranoya halidir ve bu ruh halinin ülkeyi yönetebilmesi mümkün değildir."

"Şüphe had safhada"

AKP'nin 24 Nisan'da bin 341 hâkimi daha göreve başlattığını bunların yüzde doksanını parti teşkilatlarından seçtiğini öne süren Yarkadaş, "Üç ay sonra da onları atarlar. Hiç kimseye güvenemiyorlar. Çok korkuyorlar çünkü... Suçluların ruh haliyle yaşıyor ve her şeyden şüphe duyuyorlar" dedi.

"AKP'nin KHK'lar ile otoriter bir rejimi kalıcı hale getirmeyi ve TBMM'yi tasfiyeyi amaçladığını" söyleyen Yarkadaş, "Bu anlayışın Türkiye'yi yönetemeyeceğini göreceğiz. Sistem dejenere oldu ve çürüdü. Çürüyenin yerine yenisini hep birlikte koyacağız" dedi.

ETİKETLER

CHP İstanbul Milletvekili Barış YarkadaşHakimAKPYargıkadrolaşma15 Temmuz

İlgili Haberler

CHP'li Yarkadaş: Adalet Bakanlığı, 800'ü AKP’li 900 hâkim aldı

"Kadrolaşmanın yolunu açtılar"

CHP'li Yarkadaş: Adalet Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü ve Danıştay Başkanı'nın kızı 'VIP Hâkim' olarak atandı

Yarkadaş, 'Saray onaylı' dediği listedeki isimleri açıkladı

OHAL kapsamında 2 yeni KHK yayımlandı

689 ve 690 sayılı KHK'lar ile 3 bin 939 kişi kamudan ihraç edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24