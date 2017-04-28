CHP'li Yarkadaş: Adalet Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü ve Danıştay Başkanı'nın kızı 'VIP Hâkim' olarak atandı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun 'VIP Hâkim' olarak atandığını öne sürdü.

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan Yarkadaş, atanan 900 hâkimin 800'ünün AKP il ve ilçe yöneticilerinden oluştuğunu iddia ederken, Adalet Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü Muhammed Said Pamukçu'nun da ‘VIP Hâkim' olarak atandığını söyledi.

Yarkadaş, “Saray onaylı” dediği listedeki isimleri paylaştı.

Sözcü'nün haberi şöyle:

"Partili hâkim mekanizması"

CHP'li vekil, AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı Bayram Günaydın'ın da “partili hakim” kadrosundan göreve başlatıldığını belirtti. Samsun'un Bafra İlçesi'nde de iki isim tespit ettiğini söyleyen Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti: “Partili hakim mekanizması hızla oluşturuluyor. Örneğin Samsun Bafra'da Ersan Oktaş isimli AKP Belediye Başkan aday adayı da 24 Nisan'da hakim olarak atandı. Oktaş, bir önceki dönem, AKP Bafra Belediye Meclis Üyesi'ydi. Keza; AKP Bafra Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sekmen de aynı gün hakim olarak atandı.” Yarkadaş, “partili hakim” listesine AKP Buca Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Kocagöbek ve AKP Konya Milletvekili Adayı Muhammet Selman Harmankaya'nın da girdiğini açıkladı.

"Ret kararı günü kızı atadı"

Barış Yarkadaş skandal atamalar hakkında şöyle konuştu: “AKP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra, iktidara ve Saray'a hizmet edenlerin ihmal edilmediği ortada. Örneğin, CHP'nin referanduma ilişkin başvurusunu jet hızıyla reddeden Danıştay'ın Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu karar günü hakimlik görevine atanmış. Hatinoğlu, avukatlık stajını Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde yapmıştı. Eşi Volkan Hatinoğlu da Saray'ı inşa eden Rönesans adlı şirkete yönetici olarak atanmıştı.” Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Özel Kalem Müdürü Muhammed Said Pamukçu için ise “Bakanlığın sınavını, bakanın özel kalem müdürü de kazanıyor ve hakim oluyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum” dedi. “AKP yönetimi, yargılanamayacakları bir düzen kurabilmek için yasa, kural, teamül tanımıyor” diyen Yarkadaş skandalın peşini bırakmayacaklarını konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını ve dava açacaklarını da söyledi.

"Bakan, tespitimizi yalanlamıyor"

Barış Yarkadaş, 900 hakimden 800'ünün AKP'li olması yönünde yapılan haberlere karşı Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamaya jet yanıt verdi. CHP'li vekil iddiaların asılsız olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Bakanlık sayının 900 değil 1343 olduğunu söylüyor. Kafaları karıştırmaya çalışıyor. İdari yargıya yapılan atamalara ilişkin araştırmamız sürdüğü için sayıyı 900'le sınırlı tuttuk. Onun dışındaki hiçbir tespitimizi yalanlayamıyor. AKP üyesinin hangi yeteneklerine ve liyakatlerine göre hakim olarak atandığını sormamıza rağmen yanıt veremiyor. Bakanlık, mevzuatın neden değiştirildiğini de açıklayamıyor.”