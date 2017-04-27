CHP'li Yarkadaş: Adalet Bakanlığı, 800'ü AKP’li 900 hâkim aldı

Adalet Bakanlığı'nın ‘Avukatlıktan Hakimliğe Geçiş Sınavı' mülakat sonuçları önceki gün açıklandı. Sözcü'de yer alan habere göre, yazılı sınavda 80'in üzerinde puan alan birçok aday mülakatta elenirken, 55-60 puan alan avukatlara hâkimlik yolunun açıldığı iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da, "alınan 900 hâkimden 800'ünün AKP'li olduğunu" öne sürdü.

"Kadrolaşmanın yolunu açtılar"

“En büyük adaletsizlik Adalet Bakanlığı'nda yaşanıyor” diyen Yarkadaş, "AKP, 'parti devleti' kurma çalışmalarını yargı kurumlarında da sürdürüyor" görüşünü savundu.

Yarkadaş şöyle konuştu:

“Kadrolaşma tartışması yaşanmasın diye referandumun bitmesini beklediler. Yazılı sınavda 80 puan alan avukatlar devre dışı bırakılıyor. 55-60 puan alanlar ise mülakatı geçiyor. Bu kişilerin tek özelliği AKP'de yöneticilik görevinde bulunmaları. AKP, kadrolarını hakim yaparak yargıyı kontrol altında tutmak istiyor.”

"AKP'nin, Kanun Hükmünde Kararname çıkararak yargıda kadrolaşmanın yolunu açtığını" söyleyen Yarkadaş, hâkimliğe atanan ve AKP'li oldukları iddia edilen bazılarını da şöyle açıkladı:

“Mülakata AKP yöneticisi ve üyesi yaklaşık bin avukat giriyor. Bunların 800'ü, yazılıda düşük puanlar almasına rağmen mülakatı kolaylıkla geçiyor. Örneğin, Kadir Nozoğlu, AKP Elazığ Merkez İlçe Başkanı. Dünden itibaren artık hakim. Behice Çavuşoğlu… Hanımefendi, AKP Giresun Kadın Kolları Başkanı. AKP'ye üye olduktan sonra, Giresun'un vergi rekortmeni oluyor birkaç kez. Buna rağmen, sekiz bin TL maaş alan hakimlik mesleğine geçiyor… Belli ki; kendisine HSK üyeliği ya da Yargıtay'ın yolu açılıyor.

Başka bir örnek; Ceyda Bozdağ, Edirne Merkez İlçe Başkanlığı yöneticisi… Hacer Alan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in avukatı… Ve bu gibi yüzlerce isim. AKP, mahkemeleri adeta ilçe başkanlığı haline çevirdi.”