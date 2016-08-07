15 Temmuz sonrası bütün gazetecilerin pasaportları iptal mi edildi?

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi Selina Doğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bütün gazetecilerin pasaportlarının iptal edildiğini yazdı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Doğan, "Emniyetin verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz'u takiben Hayko Bağdat dahil tedbiren tüm gazetecilerin pasaportu iptal edilmiş. Bir kısmı düzeltilecek denildi" diye yazdı.

Gazeteci Hayko Bağdat'ın yurt dışı ziyareti dönüşünde havalimanında pasaportuna el konmuştu.

Selina Doğan'ın tweeti şöyle: