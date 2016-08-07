Hayko Bağdat: Pasaportuma el konulmak üzere polis merkezine alındım

Yazar Hayko Bağdat, Twitter hesabından havaalanına girişte polis merkezine götürüldüğünü duyurdu. Bağdat, polislerin kendisine gözaltı kararı olmadığını söylediğini belirtti.

Hayko Bağdat’ın tweeti şöyle:

Havaalanı girişinde pasaportuma el konulmak üzere polis merkezine alındım. Gözaltı kararı yok dediler. Hey Allahım...

Bağdat, daha sonra paylaştığı tweetlerde, yurt dışına gitmediğini, yurt dışından ülkeye döndüğüne dikkat çekti.

Gözaltı yok. Pasaport alındı ama. Bir süre "Git başka ülkede konuş" demeyin. Mümkün değil galiba.