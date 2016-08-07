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Hayko Bağdat: Pasaportuma el konulmak üzere polis merkezine alındım
Bağdat, polislerin kendisine gözaltı kararı olmadığını söylediğini belirtti
Yazar Hayko Bağdat, Twitter hesabından havaalanına girişte polis merkezine götürüldüğünü duyurdu. Bağdat, polislerin kendisine gözaltı kararı olmadığını söylediğini belirtti.
Hayko Bağdat’ın tweeti şöyle:
Bağdat, daha sonra paylaştığı tweetlerde, yurt dışına gitmediğini, yurt dışından ülkeye döndüğüne dikkat çekti.
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