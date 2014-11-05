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Yaşam

15 milyon dolarlık saat açık artırmaya çıkarılıyor

Teknoloji yardımı olmadan üretilen en komplike saat 11 Kasım'da satışa çıkarılacak

05 Kasım 2014 20:32

İsviçreli saat firması Patek Philippe'in 1932 yılında ürettiği meşhur "The Henry Graves Supercomplication", 11 Kasım'da Sotheby's tarafından açık artırmayla satışa sunulacak.

Hürriyet'in haberine göre, teknoloji yardımı olmadan üretilen en komplike saat olan "The Henry Graves Supercomplication", halen İsviçre'nin Cenevre kentindeki Patek Philippe Müzesi'nde tutuluyor.

 

1999'da 25 milyon TL'ye satıldı

 

ABD'li bankacı Henry Graves tarafından 1925 yılında siparişi verilen ve yapımı 1932'de tamamlanan bu el yapımı cep saati, 1968'den 1999'a kadar Chicago'daki Saat Müzesi'nde tutuluyordu.

2 Aralık 1999'da Sotheby's tarafından New York'ta gerçekleştirilen açık artırmada 11 milyon 2 bin 500 dolarlık (yaklaşık 25 milyon TL) rekor fiyata satılmıştı. Alıcının kimliği ise açıklanmamıştı.

Sahip olduğu 24 özellik arasında; New York'taki gün doğumu ve gün batımı göstergesinin yanı sıra Graves'in evinden görülebilen gökyüzünün yıldız haritası gibi özellikler bulunan saatin, 11 Kasım'da Cenevre'de düzenlenecek açık artırmada ise 15 milyon 544 bin dolar (yaklaşık 35 milyon TL) civarında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

 

'Zafer Çağlayan'a hediye edildi' iddiası

 

Türkiye, Patek Philippe markasıyla eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a yöneltilen iddiaların ardından tanışmıştı. Çağlayan'a Reza Zarrab tarafından bu markanın 700 bin TL'lik bir modelinden hediye edildiği öne sürülmüştü.

Patek Philippe dünyada "el yapımı saat" tutkunu ünlülerin de gözdesi. Son olarak ünlü oyuncu Brad Pitt, eşi Angelina Jolie’ye hediye olarak 400 bin dolarlık bir Patek Philippe aldı.

The Beatles müzik grubunun efsane ismi John Lennon ve Kraliçe 2. Elizabeth de yine ünlü saat markasını tercih eden isimler arasında yer alıyor.

 

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