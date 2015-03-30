149 kişiyi ölüme götüren pilot, geçmişte 'intihara meyilli' olduğu için tedavi görmüş

Alman Savcı, Germanwings uçağını kasten düşürdüğü iddia edilen pilot Andreas Lubitz’la ilgili olarak kazanın intihar teşebbüsü olduğuna dair spekülasyonlara dahil olamayacaklarının altını çizdi.

İspanya ’nın Barcelona kentinden kalktıktan sonra 150 kişiyle birlikte Fransız Alpleri'ne çakılan uçak hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kendisiyle beraber 149 kişiyi öldürdüğü öne sürülen Alman pilot Andreas Lubitz hakkındaki iddiaları değerlendiren Düsseldorf Savcısı Christoph Kumpa, geçmişte intihara meyilli olduğu gerekçesiyle tedavi gören pilotun son sağlık raporlarında böyle bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Bir delile ulaşmak için Lubitz'in ailesi ve yakın çevresinin de araştırıldığını belirten Kumpa, “İkinci pilot, yıllar önce, pilotluk sertifikasını almadan önce uzunca bir süre, intihar eğilimi nedeniyle psikolojik tedavi gördü. Sonraki yıllarda da en son doktora gittiğinde olduğu gibi, çalışamaz raporu verilmiş. Ancak raporlarda intihar belirtisinden bahsedilmiyor” ifadelerini kullandı. Savcı, konuyla ilgili ortaya atılan spekülasyonlara dahil olamayacaklarının da altını çizdi.

24 Mart günü İspanya'nın Barcelona kentinden kalkan Alman hava yolu şirketi Germanwings ait Airbus A320 tipi uçak Fransa'nın güneyinde düşmüştü.150 kişinin yaşamını yitirdiği uçakta 2 de bebek bulunuyordu.