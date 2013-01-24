14 yaşındaki Serhat'ın organları 5 hastaya hayat verdi

İzmir'de bıçakla yaralanması sonrasında beyin ölümü geçekleşen 14 yaşındaki Serhat Üner'in ailesi tarafından bağışlanan organları, Ankara, Malatya, Adana ve Antalya'da 5 hastaya nakledildi.

Geçen pazar günü Buca'da dershane çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada başından bıçaklanan Serhat Üner'in, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşti.

Üner'in ailesi tarafından bağışlanan kalbi, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde, karaciğerinden alınan parçalar İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, diğer böbreği ise Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'ndeki hastalara nakledildi.

Üner'in korneaları ise hastalara nakledilmek üzere, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kornea bankasına alındı.