Her bin kişiden biri organ nakli bekliyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yarın başlayacak organ bağışı haftasında TBMM’de organ ve doku bağışı standı kurulması için TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e yazı başvuruda bulundu.

Her bin vatandaştan birinin organ nakli beklediğine dikkat çeken Tanal, parlamentonun bu soruna duyarsız kalamayacağını hatırlattı.

5 bini aşkın personel ve 549 milletvekili

Tanal başvurusunda, “5bin 87 personeli olan ve 549 Milletvekili ile yasama dönemine devam etmekte olan Meclisimizin günlük ortalama ziyaretçi sayısı ile kabaca bir hesap yapıldığı takdirde bağış toplanabilmesi adına müspet şartların bir araya geldiği bir alandır. Bu gaye ile (0312) 305 41 46 iletişim numarasına sahip Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakil Merkezi veya sizin uygun göreceğiniz bir organ ve doku nakil merkezinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir stant açılmasını için Meclis Başkanı olarak konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi hususunda ilgilerinizi beklerim” dedi.