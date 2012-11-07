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Sağlık

20 binden fazla hasta organ bekliyor

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre kadavra bağışı yetersiz olduğu için hastalara genellikle canlılardan böbrek ve karaciğer nakli yapılabiliyor.

07 Kasım 2012 13:28

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 20 bine yakın böbrek, iki bine yakın da karaciğer nakli bekleyen hasta bulunuyor.
 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün verileri Organ Bağışı Haftası'nda yeni bir hayata tutunmak için organ nakli bekleyen hastaların durumunu bir kez daha ortaya koydu.
 

Bakanlığın organ bekleme listesine 21 bin 878 hasta kayıtlı. Bunların 16'sı akciğer, 19 bin 466'sı böbrek, 325'i kalp, 4'ü kalp kapağı, bin 851'i karaciğer, 216'sı pankreas bekliyor.


    
Kadavra bağışı çok az

 

    
Organ bekleyen hastaların sayısı bu kadar yüksek olmasına rağmen organ bağışı yetersiz. Hastalara genellikle canlıdan nakil yapılıyor. Bu da ancak vericisi olan böbrek ve karaciğer hastaları için mümkün oluyor.
 

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl toplam 3 bin 270 hastaya organ nakli yapıldı. Bu organların 2 bin 527'si canlıdan, 743'ü de kadavradan alındı.
 

Bu yıl nakil yapılan 2 bin 366 böbrek hastasının bin 933'ü canlı vericiler sayesinde sağlığına kavuştu. Sadece 433 hasta kadavradan alınan böbreklerle şifa bulabildi.
 

 816 karaciğer naklinin ise 594'ü canlıdan, 222'si kadavradan yapıldı. Ayrıca kadavradan 20 akciğer, 3 ince bağırsak, 56 kalp, 3 kalp kapağı, 6 da pankreas nakli gerçekleştirildi.
 

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