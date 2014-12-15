'14 Aralık operasyonu'na gerekçe gösterilen 'Tahşiyeciler' kim?

14 Aralık operasyonunun nedeni Anadolu Ajansı kaynaklarına göre 'Tahşiyeciler Operasyonu'. 4 yıl önce 122 kişiye yönelik yapılan operasyonda Tahşiyeciler grubunun, El Kaide'ye yakın olduğu iddia edilmişti. Peki Tahşiye nedir? Tahşiyeciler kimdir?

Gazetecilere ve senaristlere düzenlenen operasyona gerekçe gösterilen "Tahşiye grubuna yönelik operasyon"unun altında, AKP milletvekili ve Emniyet Eski Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın imzasının olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından “Tahşiyeciler” olarak bilinen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, grubun önde gelen ismi Mehmet Doğan'ın arasında bulunduğu 11 kişi yakalanmış, tutuklanan Doğan 17 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti. “Molla Muhammet” adıyla bilinen emekli imam Mehmet Doğan'ın, Fethullah Gülen'in bazı fikirlerine karşı çıktığı iddia edilmişti.

Tahşiye nedir?

TDK'ya göre tahşiye, dipnot ekleme, çıkıntı yapma anlamlarına geliyor.

Tahşiyeciler kimdir?

Sabah saatlerinde başlayan 14 Aralık Operasyonu'nun gerekçesinde, "2009 yılında gerçekleşen Tahşiyeciler Operasyonu'nda suç ve delil uydurdukları iddia edilen şüpheliler için gözaltı kararı" olduğu belirtiliyordu. Twitter fenomeni FuatAvni'nin 14 Aralık Operasyonu'nu haber veren mesajlarında ise "Tahşiyeciler grubundan ele geçirilen bombaları polislerin yerleştirdiği algısı oluşturulacak" iddiası vardı. Peki ama karşılıklı iddiaların havada uçuştuğu, kamuoyunun hakkında bilgisi olmadığı Tahşiyeciler kim ve bu gruba yapılan operasyon neydi?

Tarih 22 Ocak 2010'u gösterirken El Kaide örgütüne yönelik Türkiye çapında yapılan operasyonlarda 122 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon sonrasında yapılan ilk mahkemede tüm sanıklar serbest kalırken örgüt evlerinde 2 adet el bombası, fişekler ve krokilerin bulunduğu belirtiliyordu.

İşte tüm tartışmada bu noktada başladı. İddialara göre yapılan operasyon El Kaide operasyonu değil Taşhiyeciler olarak bilinen cemaate yapılan bir operasyondu. Bu cemaat de aynı Gülen cemaati gibi temeli Nurculuk olan bir cemaatti. Ancak Gülen cemaati ile ters düştükleri noktalar vardı; dinler arası diyalog gibi...

'Haksız delil üretildi' iddiası

İşte bu karşıtlıktan dolayı, cemaatin haksız deliller uydurularak, 'senaryolar' yazılarak terör örgütü gibi gösterildiği iddia ediliyor. Hatta bazı iddialar öyle ilginç ki, önce Gülen Cemaatine yakın kanallardaki dizilerde Tahşiyeciler grubunun isminin geçirildiği daha sonra polis operasyonunun geldiği söyleniyor.

Tahşiyeciler operasyonundan önemli bir not ise şu; mahkeme sonunda operasyonda ele geçirilen el bombalarında sanıkların parmak izine rastlanmazken, polislerin parmak izlerine rastlanıyor. Polisler ise bu durumu 'eldivensiz' olmalarına bağlıyor. Karşıt iddialarda ise Tahşiyecilerin, silahlı mücadeleyi savunan ve El Kaide yapısı içinde olduğunu belirten eski emniyet müdürleri ve gazeteciler var. Örneğin eski Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder, Samanyolu Haber'de çıktığı bir programda şunları söylüyor: "El Kaide grubu bunlar ve silahlı mücadeleyi savunan bir grup. Ve ilk kez bir Nurcu grubunu selefileştirerek El Kaideleştirdiler, eskiden temelde Nurculuk'ta olan bir grup."

‘Operasyonun adı 2 günde değişti’ iddiası

İddiaya göre 2010 yılındaki bu operasyon "Tahşiyeciler" grubuna yönelik başlatıldı. Mahkemeden dinleme kararı alındıktan 2 gün sonra resmi evraklarda operasyonun adı "El-Kaide yanlısı Mehmet Doğan grubu" olarak değişti. İşte bu çelişkinin "14 Aralık Operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilere yöneltilecek sorulardan biri olduğu öğrenildi.

‘Farklı’ operasyonlarda ‘aynı’ bomba

Günlerdir konuşulan ancak ve bugün operasyonlara dönüşen soruşturmanın delillerden birinin "aynı" sis bombalarının "farklı" operasyonlarda ele geçirildiğinin belirlenmesinin olduğu belirtiliyor.

Aynı bomba iddiası

2010 yılında gruba yapılan baskınlarda ele geçirilen sis bombasıyla "Zir Vadisi"nde yapılan kazılarda bulunan sis bombasının seri numaralarının aynı olduğu belirtiliyor. Biri "Ergenekon" diğeri "El - kaide", birbirinden çok farklı gruplara yönelik operasyonlarda tek bir bombanın 2 kez bulunmasının "14 aralık soruşturması" nin dikkat çekici delilleri arasında olduğu belirtiliyor. Zir Vadisi'nde bulunan sis bombasının gruba yönelik Bahçelievler'de bir evde yapılan aramada yine bulunduğu iddia ediliyor.

İki kere bulunan bomba iddiası

Yine Kartal'da 2009 yılında bir operasyonda ele geçirilen bir başka el bombasının seri numarasının, bu gruba yönelik düzenlenen operasyonda bulunan bir el bombası ile aynı olduğu belirtiliyor.

57 gözaltı, el bombası, tabanca

Ankara, Erzurum, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Niğde ve Samsun İl emniyet müdürlükleriyle birlikte ortaklaşa düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.. Operasyonda, 3 adet el bombası, 1 adet sis bombası, 7 tabanca ile fişek, hançer, kılıç ve örgütsel döküman ele geçirildiği açıklandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler arasında Emekli imam Mehmet Doğan da bulunuyordu. Gözaltına alınan Doğan'ın, grubun lideri olduğu ileri sürüldü.