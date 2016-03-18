T24 LogoT24 Logo
Gündem

135 Alman milletvekilinden Erdoğan’a mektup: Can Dündar ve Erdem Gül davasına son verin!

"Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü durumu nedeniyle kaygılıyız"

18 Mart 2016 09:30

Alman milletvekilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak, Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin kaygılarını dile getirdi. 135 milletvekilinin imzaladığı mektupta Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki davaya son verilmesi istendi. Mektupta, ülkedeki ifade ve basın özgürlüğünün durumu nedeniyle derin kaygı duyulduğu vurgulandı.

Alman milletvekilleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin kaygılarını dile getirdi. Mektupta Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davaya son verilmesi istendi.

İktidar partileri Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti’den milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdıkları mektubu Alman Federal Meclisi’nde grubu olan partilerden 135 milletvekili imzaladı. Mektupta, MİT TIR’ları haberi nedeniyle Dündar ve Gül hakkında açılan soruşturmayı “suç duyurusunda bulunarak desteklediniz” ifadesi yer aldı. “İslamcılara silah sevkıyatına ilişkin eleştirel haberlere yönelik bu tutum ve ağır ceza tehdidi bize göre orantısızdır” denilen mektupta, gazeteciler ve medyaya yönelik bu tavrın, Türk devletinin kabul ettiği ifade ve basın özgürlüğü ile bağdaşmayacağı vurgulandı. Milletvekilleri, Dündar ve Gül hakkındaki davaya son verilerek, beraat kararı verilmesini talep etti. Mektupta, Türkiye’de Kürtlerle yürütülen barış sürecine son verilmesi ile ülkedeki ifade ve basın özgürlüğünün durumu nedeniyle “derin kaygı duyulduğu” kaydedildi.

 

Türkiye’ye çağrı

 

CDU’dan Frank Heinrich, SPD’den Cansel Kızıltepe, Sol Parti’den Sevim Dağdelen ve Yeşiller’den Tom Koenigs’in girişimiyle hazırlanan mektubun okunduğu toplantıda Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu CDU’dan milletvekili Frank Heinrich, “Türkiye’nin mülteci krizi ve ülkedeki terör saldırıları nedeniyle zor günler geçirdiğinin farkındayız Ama özellikle Dündar ve Gül’ün durumunu kaygıyla izliyoruz” dedi. Türkiye’nin çeşitli metinleri imzalayarak, basın özgürlüğünü sağlayacak kıstaslara uymayı kabul ettiğini anımsatan Heinrich, “Türkiye’ye imzaladığı bu metinleri ciddiye alma çağrısında bulunduklarını” belirtti.

 

ETİKETLER

can dündarerdem gülalman parlamentosualman sol partisitürkiyeifade ve basın özgürlüğütayyip erdoğan

İlgili Haberler

"AYM, Can Dündar ve Erdem Gül kararının gerekçesini yazdı, şu an imzada"

AYM üyesine dayandırılan kulis...

HSYK, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılanacağı davaya ikinci mahkeme heyeti atadı

MİT TIR'ları davasının ilk duruşması 25 Mart'ta görülecek

Can Dündar: Devlet suçüstü yakalandı, ayağını denk alsın; biz halkın casuslarıyız

Erdem Gül: Gazetecilik adliye binasından çıkartılmalıdır...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24