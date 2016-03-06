HSYK, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılanacağı davaya ikinci mahkeme heyeti atadı

HSYK 1. Dairesi Can Dündar ve Erdem Gül’ün ilk duruşması 25 Mart'ta yapılacak davasına bakacak olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci bir heyet görevlendirdi. İş yoğunluğu gerekçesiyle oluşturulan yeni heyette başkan olarak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimi Bülent Dalkıran, üye hâkimler olarak da Mehmet Çelik, Ferhat Korkmaz ve Ömer Karagöl görevlendirildi.

Bu atama Dündar ve Gül’ün dosyasının bu yeni heyet tarafından mı bakılacağı kuşkusu nu da beraberinde getirdi. Ancak HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç, “Yeni heyet, kesinlikle Dündar ve Gül’ün dosyasına bakmayacak” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre HSYK 1. Dairesi, çarşamba günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde artan iş yükü gerekçesiyle 4 kişilik yeni bir heyet oluşturdu. Bu kapsamda yeni heyete başkan olarak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimi Bülent Dalkıran, üye hakimler olarak da Mehmet Çelik, Ferhat Korkmaz ve Ömer Karagöl görevlendirildi. Karagöl’ün Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olduğu öğrenildi. 14. Ağır Ceza’nın Canel Rüzgar başkanlığındaki mevcut heyetinin görevine devam edeceği bildirildi.

HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç, yaptığı açıklamada, “Yeni heyet, kesinlikle Can Dündar ve Erdem Gül davasına bakmayacak” dedi. Dündar ve Gül davasına mevcut heyetin bakacağını belirten Koç, “Şuanki heyet, Selam Tevhid kumpas, İstanbul Askeri Casusluk gibi hacimli dosyalara bakıyor. O yüzden iş yüzü çok fazla. Görevlendirdiğimiz yeni heyet, bu önemli dosya dışındaki rutin dosyaları yürütecek” dedi. Halil Koç’un bu açıklaması atamayla ilgili kaygıları ortadan kaldırmadı. Çünkü, mevcut heyetin, herhangi bir kararname kapsamında görev yeri değiştirilmesi durumunda Can Dündar ve Erdem Gül davasına yeni heyet bakabilecek. Veya mevcut heyetteki üyelerin sağlık gibi mazeretlerle duruşmaya gelmemesi durumunda yeni heyetten üye duruşmaya çıkacak. Bu durum da davanın kaderini etkileyebilecek. Bazı HSYK kaynakları, bu kaygılara ilişkin “endişelenmeye gerek yok” dedi.